El Govern valencià llança GVA Fondea: l’app que marca les zones de posidònia en què es prohibeix fondejar

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha posat en marxa una app per a localitzar les zones marines protegides per la presència de posidònia. GVA Fondea, tal com es denomina aquesta aplicació per a dispositius mòbils, està dirigida especialment a les embarcacions i incorpora una cartografia actualitzada per a la conservació de la vegetació i la biodiversitat marina.

La consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, ha explicat: “Hem complit l’obligació legislativa d’elaborar un mapa submarí per poder localitzar on estan les concentracions més grans en les nostres costes d’aquestes plantes de gran valor per a equilibri de la Mediterrània. Amb aquesta cartografia contribuïm a protegir i a posar en valor un tresor de la biodiversitat, que ajuda a mantindre la vida en la mar”.

La cartografia, elaborada per la Direcció General del Medi Natural i publicada dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha permés localitzar 23.589 hectàrees de posidònia oceànica. D’aquestes 5.780, són considerades d’alt valor. Així mateix, s’han localitzat 755 hectàrees de Cymodocea nodosa, 89 de les quals d’alt valor.

Les extensions més grans de prades estan localitzades entre els termes d’Alacant i Santa Pola i l’illa de Tabarca. Només aquesta zona acull més de 13.500 hectàrees de posidònia.

L’aplicació, elaborada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Generalitat a proposta de la Direcció General de Pesca, permetrà en el futur afegir-hi altres utilitats, com la localització de reserves marines d’interés pesquer i també zones vedades o amb certes restriccions a les activitats pesqueres, canalitzant així informació útil per a l’usuari nàutic o per a la pesca marítima d’esbarjo.

Així doncs, tota la informació actualitzada de la cartografia s’ha incorporat a l’aplicació GVA Fondea, que permet geolocalitzar la situació d’aquestes prades. Segons destaca Navarro, la nova eina és accessible i senzilla i facilita la ubicació d’aquestes àrees per a complir l’obligació de no fer-les malbé i col·laborar amb la preservació dels boscos mediterranis.

Sobre la posidònia

La posidònia oceànica és una planta exclusiva de la Mediterrània que aporta beneficis abundants al medi marí i que té una representació important en aigües de la Comunitat Valenciana. Aquesta fanerògama serveix de refugi i aliment a una gran varietat d’espècies de fauna, alhora que actua com els boscos de la mar, perquè oxigena i filtrar les aigües costaneres i en millora la qualitat i la transparència.

La seua importància per a l’equilibri de la mar Mediterrània ha fet que s’haja inclòs com a hàbitat prioritari en la Directiva d’Hàbitats de la Unió Europea. Per contribuir a la seua protecció, la Conselleria de Transició Ecològica va elaborar el Decret per a la conservació de prades de fanerògames marines a la Comunitat Valenciana.

La norma, aprovada pel Consell el 2022, estableix la necessitat d’evitar la regressió d’aquesta vegetació causada principalment per la contaminació, la pesca d’arrossegament, obres d’infraestructura costanera, extracció d’àrids i fondeig d’embarcacions.

El decret inclou l’actualització d’una cartografia submarina sobre la localització d’aquestes plantes, per a evitar els possibles danys causats per embarcacions, i com a pas previ a la prohibició d’ancorar embarcacions en les zones d’alt valor per a aquesta vegetació marina.