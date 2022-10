El Govern valencià obliga els agents immobiliaris a informar en un registre de la seua activitat

Les immobiliàries, agències i altres entitats que operen en el mercat de compravenda i lloguer d’habitatge en la Comunitat Valenciana hauran d’inscriure’s en un registre per informar sobre la seua activitat. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica del Govern valencià ha presentat dilluns el Registre d’Agents Immobiliaris, una eina que pretén evitar les estafes a inquilins i l’intrusisme laboral en el mercat.

La mesura, regulada per un decret derivat de la Llei d’habitatge autonòmica, consisteix en un portal en què els agents tenen l’obligació d’inscriure’s com a forma de transparència. La persona que vulga comprar, vendre o llogar un habitatge podrà buscar-hi la immobiliària, l’agència o qualsevol empresa que preste els serveis de mediació per cerciorar-se que existeix i exerceix una activitat legal.

El registre, reivindicat pel sector i les associacions de consumidors, es regula per decret i concedeix un any als agents per a inscriure-s’hi. “Tota persona que estiga treballant en el sector immobiliari haurà de estar representada ací, per a tindre un control administratiu que assegure la qualitat del servei i la protecció dels consumidors i dels usuaris”, ha indicat el vicepresident segon del Consell, Héctor Illueca, en la presentació del portal dilluns.

El titular d’Habitatge ha recordat que la liberalització del sector immobiliari ha provocat situacions d’intrusisme en la professió, que generen inseguretat en les operacions de compravenda i desprotecció de persones que volien accedir a un lloguer i que podien ser enganyades o fins i tot estafades. Portals web i aplicacions de compravenda han facilitat la proliferació d’agents falsos, que tindran l’obligació de registrar-se sempre que facen transaccions.

El registre, apunta el vicepresident segon, ajudarà a “estabilitzar la situació del sector” a la Comunitat Valenciana, ja que “tota persona que treballe en el sector immobiliari haurà d’estar representada ací, per a tindre un control administratiu que assegure la qualitat del servei i la protecció dels consumidors i dels usuaris”. Illueca també ha destacat que aquest registre s’ha creat gràcies al “diàleg i l’escolta del sector”, cosa que considera fonamental “per a desplegar les polítiques d’habitatge en què s’ha de tindre en compte els interessos i les preocupacions dels professionals”.