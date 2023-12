El Govern valencià obté 9 milions de beneficis amb les ITV revertides pel Botànic i congela les tarifes el 2024

La recuperació pública de la gestió de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV) va ser un dels assumptes que més maldecaps va generar a l’anterior Govern del Botànic, en concret a la Conselleria d’Economia que dirigia Rafa Climent (Compromís), per les traves i l’enorme quantitat de recursos judicials que van posar les empreses concessionàries per a torpedinar el procés que es va impulsar en acabar els contractes atorgats 25 anys arrere. La idea del Consell era que els beneficis que fins aquest moment havien obtingut les empreses revertiren en les arques públiques.

L’externalització del servei la va impulsar el president de la Generalitat llavors Eduardo Zaplana (PP) i fruit d’aquell procés està a un pas d’asseure’s en el banc dels acusats per blanqueig i suborn en el marc del cas Erial.

La Societat Valenciana d’ITV SA (Sitval), empresa pública creada per la conselleria esmentada, va assumir la gestió de les diferents estacions des del 26 de febrer passat. Des de llavors fins al 30 de novembre, segons han informat a elDiario.es fonts de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigeix ara la popular Nuria Montes, han passat inspeccions a 1,6 milions de vehicles, un 5% menys que el 2022, un descens motivat per l’eliminació d’algunes línies que s’havien implementat de manera provisional en diferents estacions per augmentar-ne la capacitat i que amb la reversió van desaparéixer.

Malgrat tot, les mateixes fonts han assegurat que la previsió és obtindre 9 milions d’euros de beneficis al final d’any, a què se’n sumaran 8 més per inversions no executades. A més, amb vista al 2024 la previsió és mantindre les tarifes.

Des de la direcció de Sitval han explicat que l’objectiu de la societat pública per al 2024, una vegada s’ha arribat a l’acord d’equiparació salarial que afecta uns 300 treballadors, passa per “promoure una reorganització del servei que permeta atendre tota la demanda d’inspeccions” a la Comunitat i que en els primers mesos de vida de l’entitat s’ha desviat a altres comunitats autònomes “a causa de la falta de planificació manifesta dels gestors anteriors”.

Les mateixes fonts van assegurar que eren “conscients” de la situació en què es troba gran part del servei, amb esperes d’uns quants mesos per a poder passar una inspecció, i van explicar que per a l’any que ve es preveuen 13,5 milions en inversions, incloent-hi l’habilitació de diverses línies provisionals en punts clau (com cinc a la província d’Alacant) i un reforç de personal “d’acord amb la naturalesa estacional del servei”, a més de millorar la gestió de les cites per Internet i per telèfon (ja s’ha passat d’11 a 22 telefonistes) per a agilitzar els tràmits.