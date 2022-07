El Govern valencià posa 500.000 euros en multes per apostes i jocs d’atzar il·legals

Els jocs d’atzar i les apostes il·legals han generat uns ingressos de quasi mig milió d’euros a les arques de la Generalitat Valenciana en concepte de multes després d’una intensa activitat d’inspecció. Així ho reflecteixen les últimes dades publicades en l’informe anual del joc de la Comunitat Valenciana referents a l’exercici 2020, segons les quals, malgrat els mesos de confinament i de restriccions per la pandèmia, es va produir un increment d’un 18% del nombre d’actes derivades d’inspeccions.

Entre les inspeccions, destaquen les 26.521 a establiments de joc; les 12.249 a màquines en actiu, 3.098 de comprovació de destrucció de màquines, 5.041 a terminals d’apostes o 893 a salons de joc. De la seua banda, pel que fa a les actes elevades, s’han concentrat en els salons de joc i les sales de bingo. La quantia total de sancions imposades s’ha situat així en 477.323 euros.

Les matèries infractores per faltes molt greus han recaigut, preferentment, sobre joc il·legal, comprenent en aquest apartat la realització de partides de cartes il·legals, venda de cupons il·legals, apostes il·legals, joc il·legal de triler i organització del joc del bingo no autoritzat. Els expedients tramitats en aquest concepte són 39, amb propostes de sanció de 146.401 euros.

D’aquests 39 expedients, dos han sigut per pràctica de joc de cartes en local no autoritzat, cinc per la pràctica del joc del bingo en un local no autoritzat, dos per la pràctica d’apostes en local no autoritzat, nou per la venda de cupons per a sortejos sense autorització administrativa i vint-i-un per la pràctica del conegut com a joc de triler.

Respecte a infraccions molt greus relacionades amb les màquines recreatives i d’atzar, els expedients tramitats ascendeixen a dos, incloent-hi les infraccions relacionades amb modificació dels jocs homologats i alteració de placa d’identitat, amb proposta de sanció de 32.400 euros.

Quant als salons de joc s’han tramitat sis expedients, comprenent-hi condicions d’admissió i disposar de servei de terrassa, amb propostes de sanció de 28.200 euros.

Quant a les infraccions greus i lleus les matèries més comunes objecte d’infracció han sigut la falta de comunicació de tràmits a l’Administració, la manca en l’establiment de determinats documents i no figurar en les màquines de joc la documentació preceptiva.

Un 26% més de recaptació

La recaptació per part de l’Agència Tributària Valenciana en el primer semestre d’enguany ha ascendit a 69,2 milions d’euros en impostos relacionats amb el joc, un 26% més que el mateix període de l’any passat principalment per les bonificacions que es van aplicar el passat exercici amb motiu de la Covid-19.

El gros de la recaptació s’ha obtingut per les màquines de premi de tipus B i C amb 46,5 milions d’euros, un 2,3% més que l’any passat, seguit de la taxa de bingo, amb 11 milions d’euros, un 263% més ja que l’any passat va estar bonificada. Les rifes i les tómboles van generar 9,1 milions d’euros, un 88,7% més.

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic va acordar a l’abril de l’any passat la bonificació al 100% de la quota íntegra del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar en la modalitat d’explotació de màquines i aparells automàtics, durant el segon trimestre del 2021, per a les màquines d’atzar que hagen mantingut administrativament la seua activitat i explotació durant el primer trimestre de l’any, però no hagen estat operatives per les disposicions acordades per Sanitat en matèria de Salut Pública per a fer front a la pandèmia.