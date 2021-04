El Govern valencià posa en marxa una unitat antidesnonaments per detectar i paralitzar desallotjaments de famílies vulnerables

Una unitat de 40 persones vetlarà per evitar desnonaments de famílies vulnerables a la Comunitat Valenciana, o en el pitjor dels casos per trobar una alternativa residencial que evite que es vegen abocades a viure al carrer per falta de recursos.

Així ho ha explicat a elDiario.es el vicepresident segon del Govern valencià i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, que presenta el nou servei públic dimecres mateix: “Es tracta d’un equip multidisciplinari que, una vegada funcione a ple rendiment, estarà integrat per 40 persones la missió de les quals serà detectar de manera primerenca situacions de risc amb l’objectiu d’estudiar solucions abans que arribe el moment del desallotjament”.

Per aconseguir-ho, Dalmau explica que s’habilitarà un número de telèfon específic que es farà públic en breu al qual els afectats podran telefonar o fins i tot comunicar-se via WhatsApp.

Segons el vicepresident, “el servei començarà a funcionar en els pròxims dies i els ciutadans tindran comunicació directa amb els serveis centrals, que, al seu torn, mobilitzaran els territorials perquè adopten en cada cas la millor solució possible”.

Dalmau recorda que, malgrat tot, només des de la direcció general han donat resposta a peu de carrer a més de 400 casos de desnonaments des que es va crear la Conselleria d’Habitatge fa dos anys, 250 dels quals en els últims 12 mesos, per la qual cosa preveuen millorar la resposta amb aquesta nova unitat específica i sobretot anticipar-se per actuar amb els serveis socials i els judicials abans del moment del llançament per buscar la millor solució possible.

Paral·lelament i com a complement a aquesta iniciativa, Dalmau anuncia que dimecres mateix remetrà un escrit al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que dirigeix José Luis Ábalos amb la intenció de sol·licitar-li una reunió per demanar-li una pròrroga fins al 31 de desembre de la moratòria aprovada durant l’estat d’alarma per la qual s’impedeix fer desnonaments en els casos de famílies sense alternativa residencial.

Precisament, el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar dimarts la fi de l’estat d’alarma el pròxim 9 de maig tal com estava previst, moment en què, si no s’aprova una moratòria, podrien tornar a executar-se desnonaments: “Per la informació que tenim, unes 40.000 famílies podrien ser desallotjades de sa casa a tot Espanya a conseqüència de la crisi si no es prolonga aquesta mesura, almenys 4.000 de les quals a la Comunitat Valenciana”, comenta Dalmau.

El conseller d’Habitatge també sol·licitarà al ministre Ábalos més control en el compliment d’aquesta moratòria, ja que “en molts casos, sobretot per part dels fons d’inversió, s’ha incomplit i s’ha tractat d’executar desallotjaments com s’ha vist aquestes setmanes a Torrent, la Pobla de Vallbona o Alfafar”.

En aquest sentit, Dalmau reivindica el paper “fonamental” que ha d’exercir la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), “entitat que té milers de pisos buits i que ha costat 54.000 milions d’euros, dels quals 35.000 milions ja han passat a formar part del deute públic espanyol”.

Per a Dalmau, “aquests habitatges buits han de complir una funció social i per això s’han d’estudiar els mecanismes necessaris per a mobilitzar-los amb finalitats socials”.

El vicepresident destaca, finalment, les ajudes al lloguer habilitades de manera urgent per a famílies que no podien fer front als pagaments: “Hem sigut la primera autonomia a implementar aquestes ajudes i totes les que s’han sol·licitat s’han concedit fins a un import de 37,5 milions d’euros repartits entre 22.000 famílies, el doble que el 2018”.

Segons Dalmau, “la Comunitat Valenciana ha passat de ser reconeguda per la corrupció del PP en matèria urbanística a destacar per les polítiques d’habitatge pioneres en matèria social”.