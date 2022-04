El Govern valencià recapta suports per a demanar la cessió dels habitatges buits de la Sareb

El Govern valencià vol aconseguir tota la legitimitat possible per a reclamar a l’executiu central l’ús dels habitatges buits de la Sareb. El vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, ha reunit dilluns una desena d’entitats socials per recaptar suports amb vista a la reunió que mantindrà dimecres amb representants del ministeri d’Assumptes Econòmics.

El número 3 del Consell reclama al Govern central la transferència dels gairebé 8.600 habitatges que la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Econòmica Bancària (Sareb), coneguda com el ‘banc roí, té a la venda a la Comunitat Valenciana. El dirigent d’Unides Podem en el Consell va remetre a la vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, un escrit en què sol·licitava la cessió dels actius per a cobrir les necessitats d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana. En la missiva, Illueca s’emparava en l’acord del Consell de Ministres del 18 de gener, que va aprovar el canvi d’estatus de l’entitat perquè el Govern central assumira el seu control accionarial.

Per al vicepresident valencià, la “nacionalització” de la Sareb suposarà “un canvi qualitatiu” i considera que “si es tracta d’una societat pública, els habitatges han de ser públics”. Illueca veu la transferència com una manera de reparar els efectes de la crisi d’habitatge, derivada de la crisi del 2008, considerant que els immobles buits que posseeix la societat, creada per a absorbir els immobles de la banca rescatada el 2012, són “resultat d’un gegantesc dolor social, que inclou desnonaments i una gran estafa”. Així doncs, insisteix, “els habitatges que els ciutadans i ciutadanes ja han pagat” han de passar “a formar part del parc públic”.

Prop d’una desena d’entitats socials que emmarquen la seua acció en la reclamació d’habitatge públic subscriuen la petició del vicepresident segon per a agilitar els processos d’emergència residencial. El dirigent valencià després traslladarà la reclamació al secretari general del Tresor del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a qui també reclama la cessió del sòl urbanitzable de la Sareb, amb més de 6.000 solars disponibles al País Valencià.

En la trobada han participat representants de la PAH, el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, CCOO, UGT-PV, Intersindical, i les entitats Sillas contra el Hambre, Iaios Flautes València i Decidim. Les entitats han subscrit una declaració en què reclamen incorporar els habitatges al parc públic atesa l’elevada demanda –més de 4.000 persones s’han inscrit en quatre mesos en el registre públic–, amb què “resoldre la necessitat imperant de resoldre com més prompte millor l’emergència residencial a les famílies, col·lectius en risc d’exclusió social i unitats de convivència que ho necessiten”.

La declaració institucional recull en un tercer punt la urgència d’abordar, amb perspectiva global, la situació dels contractes de lloguer de les famílies que actualment resideixen en habitatges propietat de la Sareb, “sempre en pro d’assegurar la permanència de les persones en la seua llar amb criteris objectius, de manera negociada amb representants d’afectades i moviments socials presents, i acabant amb les possibles pràctiques d’assetjament immobiliari”. Finalment, la declaració fa referència a la necessitat d’aclarir les demandes judicials i els desnonaments actuals o en procés, “a fi de retirar-los i compensar, si escau, si s’han incoat sense fonament jurídic ajustat, sense respectar les recents mesures urgents dictades pel govern o desoint les peticions reiterades de cerca de solucions de les famílies”.