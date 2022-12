El Govern valencià reclama a Ribera Salud 125 milions per liquidacions pendents dels hospitals de Dénia i Alzira

La privatització de departaments de salut impulsada pels governs del PP en la Comunitat Valenciana continua creant maldecaps al Govern valencià i fins i tot forats en les seues malparades arques.

Aquest caòtic model de gestió ha generat que fins i tot quatre anys després d’haver-se recuperat per a la gestió pública una zona sanitària com la de la Ribera, l’empresa concessionària continue devent milions d’euros a l’Administració a conseqüència de les liquidacions anuals, és a dir, la diferència entre el que abona l’Administració a l’empresa en concepte de capita (quantitat econòmica per habitant adscrit a l’hospital de referència) i d’altres serveis determinats en el contracte, i el que ha de tornar l’empresa a l’Administració per pacients derivats dels seus centres al sistema públic o lloguer d’espais, entre altres conceptes.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública acaba de tancar les liquidacions de diferents exercicis en els departaments de l’hospital d’Alzira (la Ribera) i de Dénia (la Marina Alta) amb un resultat favorable a l’Administració de 125,3 milions d’euros.

En concret, el departament que dirigeix Miguel Mínguez ja ha notificat a la concessionària de totes dues zones, Ribera Salud, el resultat dels comptes dels anys 2016 i 2017 a la Ribera amb un resultat de 62,3 milions a favor de l’Administració i de 62,9 milions en el cas de la Marina corresponents als anys 2014, 2015 i 2016.

La companyia podrà presentar recursos si no està d’acord amb els comptes fets des de Sanitat en un procés que podria fins i tot acabar en un contenciós administratiu.

La recuperació de serveis públics essencials privatitzats durant els 20 anys del PP al capdavant de la Generalitat Valenciana forma part dels compromisos adquirits el 2015 en el denominat Pacte del Botànic, l’acord de Govern que va propiciar el canvi a un executiu d’esquerres format pel PSPV, Compromís i Unides Podem, presidit pel socialista Ximo Puig.

L’hospital de Torrevella amb tot el seu departament de salut va tornar a la gestió pública directa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el 16 d’octubre passat, una vegada finalitzat el contracte de 15 anys adjudicat en l’època del PP a l’empresa Ribera Salud.

Aquesta és la segona àrea sanitària gestionada per l’empresa esmentada que recupera el Govern valencià, després de fer el mateix amb la de l’hospital d’Alzira l’abril del 2018, el primer que es va privatitzar.

El següent gran departament que es recuperarà per a la gestió pública serà el de Dénia, la concessió del qual finalitza a principis de l’any 2024.