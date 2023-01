El Govern valencià renova 250.000 bons de transport públic gratuïts per a menors de 31 anys

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar en el debat de política general del 27 de setembre passat una bateria de mesures per a combatre la inflació, entre les quals, la creació d’un bo de transport públic gratuït per a menors de 31 anys vàlid per a viatjar en Metrovalència, TRAM d’Alacant, TRAM de Castelló i Metrobús.

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València s’hi va sumar també en arribar a un acord per a finançar el cost de la mesura al 50% entre l’entitat dependent de l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana.

La validesa de l’abonament, prevista inicialment fins al 31 de desembre, es va prolongar fins diumenge 15 de gener davant el col·lapse informàtic que va provocar l’allau de peticions a principis d’octubre, cosa que va obligar a interrompre uns dies el procés per a sol·licitar cita.

Així doncs, segons han informat fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, des del 9 d’octubre passat en què va començar a funcionar, s’han expedit 253.326 títols en tota la Comunitat Valenciana per a les maneres de transport esmentades.

Tal com va anunciar el mateix Puig al final de desembre, la seua validesa es prolongarà fins al 31 de juliol, igual que en el cas dels de l’EMT de València, com també va confirmar l’alcalde Joan Ribó.

No obstant això, en aquest cas els usuaris no hauran de fer cap tràmit, perquè la renovació serà automàtica. A més, els que no l’hagen demanat podran fer-ho dins del termini de validesa a través del web de la Generalitat o de Metrovalència.