El Govern valencià resol quasi 2.000 noves ajudes del bo jove de lloguer per import d’11,5 milions

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica publicarà en els pròxims dies en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la segona concessió de les ajudes al lloguer del Bo Jove finançat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a les persones que no superen els 35 anys.

Fonts del departament que dirigeix el vicepresident del Govern valencià, Héctor Illueca, han confirmat que ja han aprovat el llistat que es farà públic en breu amb l’objectiu de facilitar l’emancipació en un habitatge o una habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a la gent jove amb escassos mitjans econòmics mitjançant la concessió d’ajudes directes, és a dir, per ordre d’entrada de les sol·licituds fins que s’esgote el pressupost.

En total, es destinaran 22,8 milions d’euros per als exercicis 2022 i 2023, és a dir, 11,4 milions a l’any tenint en compte que s’abonen a mes vençut. Posteriorment, hi haurà una altra convocatòria pel mateix import per a l’exercici 2024.

Les mateixes fonts han informat que en total s’han rebut 24.069 sol·licituds, de les quals ja s’han revisat les primeres 6.854.

En una primera resolució s’ha donat el vistiplau a 650 sol·licituds presentades per import de 3,7 milions d’euros, 373 corresponen a la província de València (per un import de 2.184.151,68 euros), 195 a la província d’Alacant (per un import d’1.133.711,04 euros) i 83 a la província de Castelló (per un import de 468.577,92 euros).

Ara s’ha donat el vistiplau a la segona resolució pendent de publicar-se en el DOGV que afecta 1.992 beneficiaris per import d’11,5 milions d’euros. Una vegada abonades aquestes ajudes, la previsió és que hi haja una tercera resolució per import de 8,1 milions d’euros que arribaria a 1.350 beneficiaris.

El Bo Lloguer Jove és una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves que no superen els 35 anys. Es tracta d’una ajuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualitats amb què es pretén facilitar l’emancipació d’aquest col·lectiu, així com contribuir a evitar o, almenys, alentir el repte demogràfic.