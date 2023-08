El Govern valencià se salta el seu últim termini per a donar destí a 12.000 docents i aprofundeix la preocupació del professorat

El Govern valencià de Carlos Mazón, format pel PP i Vox, manté a uns 12.000 professors interins sense plaça a tot just 10 dies de l'inici del curs escolar. El conseller d'Educació, el popular José Antonio Rovira, va fixar aquest dilluns com a termini màxim per a la publicació de les llistes d'interins. El departament autonòmic ha remés als sindicats una sort de llista provisional —“de prova”, segons l'expressió d'una representant sindical— perquè comprovaren si estaven en ordre. No obstant això, “novament s'han detectat incidències”, segons ha denunciat a última hora de la vesprada el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV). Concretament, s'han detectat errors en l'adjudicació del professorat interí de formació professional.

El STEPV denúncia que a “escassament 10 dies del començament del curs escolar”, la Conselleria d'Educació no ha sigut capaç de solucionar els problemes en les llistes, un “fet que allarga encara més la incertesa i l'estrés d'aquest professorat”. Així, el sindicat majoritari en el sector ha sol·licitat al departament que dirigeix José Antonio Rovira que “responga davant els perjudicis que aquestes inèdites adjudicacions d'inici de curs puguen ocasionar entre el professorat”, com ara les dificultats per a trobar habitatge o la “inversió de temps” per a matricular als seus fills en cas de canvi de localitat. “La incertesa de més de 12.000 persones sobre quin serà el seu lloc de treball a pocs dies de l'inici del curs justifiquen aquesta compensació per part de la Conselleria d'Educació”, sosté el sindicat.

I és que mai abans s'havia prolongat tant el procés. Els sonats retards, que el conseller popular José Antonio Rovira atribueix al Govern anterior del Pacte del Botànic i a problemes informàtics, han provocat un caos inèdit a les portes de l'inici del curs escolar 2023/2024. Més de 12.000 interins de tots els nivells educatius hauran d'esperar encara més (la primera llista errònia es va publicar el passat 10 d'agost, a pesar que els anys anteriors solien estar entre finals de juliol i principis d'agost). Tot el professorat del sistema públic valencià s'incorpora el pròxim 1 de setembre als seus respectius centres i quasi tots els nivells educatius arranquen les classes l'11 de setembre.

La Conselleria d'Educació, per part seua, ha indicat que l'equip tècnic continuava treballant a última hora de la vesprada d'aquest dilluns “intentant donar una solució”. El departament al·lega que el sistema informàtic “està obsolet” (hi ha dades que no reconeix) i culpa a l'Executiu anterior del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE, Compromís, que ostentava la cartera d'Educació, i Unides Podem, de no haver planificat i testat el procés.

Les llistes publicades el passat 18 d'agost també presentaven errors encara que de menor entitat en relació a la primera adjudicació de huit dies abans. Les llistes inicials amb la distribució de 21.500 places vacants de mestres i professors, per a primària, secundària, FP, escoles d'idiomes i escoles d'adults, contenien nombrosos errors en l'ordre de les places assignades, detectats pels afectats i pels sindicats. Els errors, que afectaven uns 15.000 docents, van provocar un efecte dòmino que va obligar la Conselleria d'Educació a retirar les llistes i allargar el termini, com a màxim, fins a aquest dilluns, segons va dir el conseller Rovira en una trobada amb professors que van protestar pels sonats retards.

Retard “històric” i adjudicacions “nefastes”, segons els sindicats

El STEPV ha manifestat el seu suport al professorat afectat per les “nefastes adjudicacions” i ha animat al personal docent a manifestar el seu “malestar i enuig” davant l'Administració. Per part seua, el portaveu d'Educació del sindicat CSIF, José Seco, ha qualificat el retard com a “històric”. “Mai havíem tingut unes adjudicacions després de la primera quinzena [d'agost]”, ha lamentat Seco en Les notícies del matí de la cadena autonòmica À Punt. El representant sindical ha titllat de “molt greu” el reguitzell d'errors en el procés d'adjudicació, que encara manté en suspens als interins.

El caos en l'adjudicació de places ha propiciat que el PSPV-PSOE haja demanat la compareixença del conseller José Antonio Rovira en les Corts Valencianes, una possibilitat que el PP va descartar de pla. Compromís, per part seua, va demanar la dimissió de la directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, qui es va absentar del seu despatx poc després del seu nomenament, el passat 28 de juliol, i no va tornar fins al 10 d'agost per un assumpte familiar “delicat”, segons la Conselleria d'Educació.