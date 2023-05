El Govern valencià supervisa la possible caducitat de plans urbanístics en la costa de Cullera, Torreblanca i Borriana

La secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va legalitzar el maig del passat any amb dues sentències quasi idèntiques el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) de la Comunitat Valenciana, anul·lat prèviament pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El Pativel identifica i aplica un règim de conservació activa a quasi 7.500 hectàrees dins de la franja de 1.000 metres del litoral, mesurats des de la vora de la mar, i regula els usos i les activitats que s’hi poden implantar, i té com a objectiu més important contribuir a qualificar el litoral no edificat, l’espai ja construït i l’oferta turística i recreativa del territori.

Dels sectors desclassificats i protegits pel Pativel hi havia diversos programes d’actuació integrada (PAI) aprovats prèviament: Torreblanca Golf, Sant Gregori Golf (Borriana), platja del Puig, la Bega de Cullera, el Brosquil, el Mareny de Tavernes, Rafelcaid a Gandia i Cala Mosca a Oriola. Tots aquests desenvolupaments sumen 5,4 milions de metres quadrats de superfície i implicarien la construcció de 18.000 habitatges.

Aquests sectors es denominen transitoris, ja que tenen cinc anys per a començar les obres d’urbanització des de la data d’aprovació del Pativel (maig del 2018), per la qual cosa no es podran executar si les faenes no han arrancat aquest mes.

Davant aquesta situació, des de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge està recaptant-se informació als diferents ajuntaments per a comprovar si els PAI estarien dins del termini transitori marcat pel Pativel, cosa que permetria el seu desenvolupament, o si, per contra, han de donar-se per caducats. Per fer-ho, s’ha requerit documentació específica als ajuntaments de Cullera, Torreblanca i Borriana.

Com va informar elDiario.es, en el cas del Puig s’ha instat a impugnar l’aprovació expressa de la reparcel·lació i de l’acta de replanteig per a iniciar les obres pel fet de considerar que hi ha hagut irregularitats en el procés, en adjudicar l’Ajuntament a una mercantil la condició d’agent urbanitzador sense concurs públic. La decisió de la impugnació encara no s’ha pres, a l’espera d’un informe de l’Advocacia de la Generalitat.

L’execució d’aquest PAI implicaria la construcció entre 400 i 450 habitatges, dels quals 200 anirien en torres, 200 en adossats i unes 25 unifamiliars. La superfície ocupada seria de 105.000 metres quadrats.