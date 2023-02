El ‘Gran Germà’ a Aielo de Malferit: imputat per delicte contra la intimitat l’exalcalde del PP que va instal·lar càmeres de vídeo

Aielo de Malferit és un municipi de la comarca valenciana de la Vall d’Albaida, de 4.592 habitants, que compta amb càmeres de videovigilància per evitar els robatoris en cases de camp cada vegada més freqüents.

José Luis Juan Pinter, alcalde del PP entre el 2007 i el 2019, va encarregar la instal·lació de les càmeres fa sis anys. No obstant això, en acabar el seu mandat, presumptament hauria continuat tenint accés a les imatges de les càmeres de vídeo des d’una aplicació instal·lada en el seu telèfon mòbil per una empresa de seguretat, segons fonts coneixedores dels fets. Una de les càmeres estava situada davant la seua residència, on ha patit ja tres robatoris, segons va precisar en les seues xarxes socials després de l’últim furt.

Arran d’una denúncia davant l’Agència Valenciana Antifrau i la Fiscalia, l’exprimer edil (actualment al capdavant de l’agrupació electoral Per Aielo després de trencar amb el PP) figura com a investigat en el Jutjat d’Instrucció número 3 d’Ontinyent.

La causa, segons han confirmat fonts judicials a elDiario.es, naix d’una denúncia del ministeri fiscal pels presumptes delictes de malversació, prevaricació i contra la intimitat. No obstant això, el procediment està en una fase inicial i encara no s’ha practicat cap diligència que puga determinar si hi ha indicis delictius per a continuar la investigació o, per contra, s’arxiva la causa.

L’exalcalde, que no ha contestat les telefonades i els missatges d’aquest diari per a obtindre la seua versió dels fets, està citat a declarar davant la jutgessa el pròxim 21 de febrer.

“Vosté m’ha denunciat davant la Fiscalia?”

La polèmica per les càmeres de videovigilància ve des de lluny. De fet, el mateix José Luis Juan Pinter va preguntar a l’alcalde actual, el socialista Juan Rafael Espí, en un ple celebrat el 19 de gener del 2023: “Vosté m’ha denunciat a mi davant la Fiscalia i [l’Agència Valenciana] Antifrau pel tema de les càmeres?”. “Simplement li faig aquesta pregunta”, afig.

La qüestió venia per l’ambient de crispació que, segons sosté l’exalcalde popular, s’ha consolidat a Aielo de Malferit amb la nova corporació sorgida de les passades eleccions municipals del 2019. “No l’he denunciat a cap Fiscalia des que soc alcalde, no he denunciat ni he rebuscat per poder portara ningú de l’anterior corporació als tribunals, no ho he fet ni ho pense fer”, contesta categòric l’actual primer edil del PSPV-PSOE.

Juanra Espí, en la seua resposta en aquell ple, presumeix d’haver intentat rebaixar la crispació en la localitat. “L’única manera de rebaixar la crispació en aquest poble és no rebuscar en allò que podia haver estat mal fet, de manera no intencionada, però que podia haver estat fet malament”, afig.

Espí assegura que l’actual equip municipal ha preferit passar pàgina pel que fa als mandats anteriors del PP: “No hem rebuscat en els arxius municipals a veure què hi trobàvem per poder portar algú als tribunals”.

La denúncia davant la Fiscalia, en tot cas, no prové de l’alcalde socialista, segons fonts coneixedores del procediment judicial. L’actual primer edil socialista ha rebutjat de pla comentar la situació a aquest diari.