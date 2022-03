Un guàrdia civil per a qui demanen huit anys de presó per tràfic d’armes negocia amb la Fiscalia una rebaixa de pena

El judici a un agent de la Guàrdia Civil acusat d’un presumpte delicte de tràfic d’armes s’ha posposat fins al pròxim 31 de març per seguir amb la negociació amb el ministeri fiscal per un més que probable pacte de conformitat. L’uniformat està acusat dels presumptes delictes de tràfic d’armes, infidelitat en la custòdia de documents i omissió del deure de perseguir delictes. La Fiscalia sol·licita per a l’agent una pena de huit anys i mig de presó i per a huit processats més demana penes que oscil·len entre tres anys i mig i un any i mig.

Entre juliol i octubre del 2014, segons el Ministeri Fiscal, l’agent va consultar dades de fins a sis vehicles en la base de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), sense que estiguera immers en cap investigació i amb la intenció de passar la informació a terceres persones.

A més, a l’agost l’agent va rebre informació sobre un home que havia sigut denunciat per un delicte de maltractaments i que a més tenia en el seu domicili dues pistoles il·legals. No obstant això, segons la Fiscalia, no consta que l’agent de l’institut armat fera res per comunicar o investigar els fets.

A més, l’acusació afirma que l’agent es dedicava addicionalment a la transformació i venda d’armes, que proporcionava a huit persones més, també acusades en aquest procediment pels presumptes delictes de tràfic i tinença il·lícita d’armes.

Armes il·legals en els registres domiciliaris

Els registres domiciliaris efectuats tres mesos després en els domicilis dels processats, en diversos municipis de la província de València, els responsables de la investigació van requisar escopetes, rifles i fusells, manipulats, prohibits o irregulars.

El judici oral per aquests fets estava previst per a dimecres davant la secció quarta de l’Audiència Provincial de València. El ministeri públic sol·licitava inicialment una pena de huit anys i mig de presó per a l’agent de la Guàrdia Civil i penes entre tres anys i mig i un any i mig per a la resta dels huit processats. Durant tot el matí, els lletrats de les defenses han negociat un possible pacte de conformitat amb la Fiscalia.

La vista estava convocada a les 10 del matí i durant una hora els advocats han desfilat per la sala de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València negociant un pacte per rebaixar les penes.

Després d’una primera fase, les negociacions s’han retardat fins al migdia. No obstant això, al final del matí s’ha anunciat que la vista per a arribar a un més que probable pacte de conformitat es posposa fins al pròxim 31 de març.