La guerra a Ucraïna acaba amb el Centre Rus de la Universitat de València després de tres anys en marxa

La pàgina web del Centre Rus de la Universitat de València (UV) ja no funciona. Tres anys després de la seua creació, l’organisme cultural se n’ha anat en orris després de la interrupció de la cooperació acadèmica amb Rússia per part de la institució universitària, anunciada per la rectora Mavi Mestre durant la presentació del seu informe al Consell de Govern.

El centre oficial, el segon creat a Espanya després del de Granada, comptava amb la col·laboració de la Fundació Russkiy Mir, un fons governamental rus a imatge i semblança de l’Institut Confuci xinés, i oferia classes de llengua russa dels nivells A1 i A2 i de literatures eslaves. Després del tancament de l’Institut Français de València, el Centre Rus i l’Institut Confuci eren les dues institucions més potents amb presència a la ciutat en el marc de la geopolítica cultural dels països no occidentals.

A més dels programes específics d’intercanvi d’alumnes russos, el centre també preparava tallers de la llengua eslava per als fills dels matrimonis mixtos. La seua directora executiva fins ara, la professora visitant Olga Pirozhenko, explicava en un reportatge d’aquest diari que, a més dels esdeveniments culturals en el marc universitari, l’objectiu de l’entitat era ampliar la seua oferta a la ciutat de València. També mantenien cursos en La Nau Gran de la UV.

En els tres anys de marxa del centre finançat amb fons governamentals russos, els alumnes s’havien multiplicat per tres. Com a part de les mesures de resposta a la intervenció militar russa a Ucraïna, el rectorat de la UVV ha suspés les activitats del centre des del 26 de febrer passat.

Crisi humanitària “sense precedents”

“És cert que les activitats del Centre Rus són culturals i acadèmiques, però també és cert que el govern rus ha d’entendre que la seua actuació, militar, il·legal, criminal, irrespectuosa amb les persones, ha de tindre conseqüències”, va afirmar la rectora Mavi Mestre.

La UV ha estat en contacte en tot moment amb la Universitat de Granada, seu de l’altre Centre Rus a Espanya, per coordinar la resposta. Així doncs, la suspensió d’activitats deixa sense efectes el conveni que finalitza en acabar aquest curs acadèmic i que, previsiblement, no es renovarà si es manté la posició del govern rus, segons ha anunciat la UV.

La invasió d’Ucraïna, segons Mavi Mestre, “ha desencadenat una crisi humanitària sense precedents des del final de la Segona Guerra Mundial, i ens fa recordar la por de l’amenaça nuclear dels temps més durs de la Guerra Freda, que no han viscut nombroses generacions d’europeus i europeus”, afirma la rectora en el seu informe.