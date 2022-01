Hostalers valencians: “Un client va voler denunciar dues empleades, perquè deia que demanar-li el passaport COVID coartava la seua llibertat”

“El client, quan va reservar la taula per Internet, va activar l’opció que era posseïdor del passaport COVID. No obstant això, quan hi va arribar va dir que no tenia el certificat, però que tenia una PCR feta feia poc. Les dues empleades que el van atendre li van dir que, tal com estableix la normativa aprovada i avalada pels tribunals, només podia accedir-hi amb el passaport. El client es va ofendre molt, va dir que li coartaven la llibertat i va telefonar a la Policia Local”.

Així explica D. L. l’incident que va tindre lloc dilluns a la nit en un restaurant situat en el Mercat de Colom de València. Segons comenta, tots els dies pateixen situacions semblants relacionades amb el passaport COVID, però sense arribar a la tensió que es va viure en aquest cas: “L’home estava molt nerviós i, quan va arribar la Policia, els agents van tractar de mitjançar per calmar-lo explicant-li que les empleades només feien la seua faena, però el client s’ho va prendre com una cosa personal i insistia a denunciar-les. Finalment els agents van agafar les dades de les treballadores, encara que no van estendre acta, i van aconseguir que l’home es calmara, fins que finalment se’n va anar”.

Tal com explica l’amo de l’establiment, segons la normativa autonòmica aprovada i avalada per la justícia, que figura exposada en un panell a l’entrada del local, només és vàlid per a accedir a l’interior dels locals el passaport COVID, si bé és cert que es pot obtindre tenint la pauta completa de vacunació, amb una PCR feta almenys en les 72 hores anteriors o havent passat la malaltia en els últims sis mesos. No obstant això, una prova PCR negativa solta no s’admet, perquè l’aplicació mòbil de validació no la reconeix.

L’incident de Momiji no és puntual. Segons explica Rafa Ferrando, de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València, els hostalers han de bregar diàriament amb aquesta mena de situacions de protesta o de disconformitat amb l’aplicació del passaport COVID: “Demanem comprensió, l’empresari es limita a aplicar una normativa que a més té l’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i del Tribunal Suprem, i els que pel motiu que siga no tinguen el passaport sempre tenen l’opció d’estar a les terrasses”.

Com va informar elDiario.es, a més de les discussions amb els que es neguen a presentar el passaport, entre els problemes que més es repeteixen amb els negacionistes destaquen els que deixen comentaris crítics amb la qualitat de l’establiment en xarxes socials especialitzades, unes observacions inventades que només busquen fer mal a la imatge del local. També són habituals els que reserven taules en l’interior tot i saber que, com que no tenen el certificat COVID, no podran accedir-hi, amb la deterioració econòmica que implica per a l’empresari, que perd l’ocupació d’aquestes taules.

A Castelló, un grup de negacionistes autodenominat Grup Acció Borriana-Nules ve amenaçant en totes dues localitats castellonenques hostalers perquè no exigisquen el passaport COVID en els seus establiments, com marca la normativa en vigor.

La Policia Local de Nules està investigant aquests successos que es produeixen des de la setmana passada i que estan acoquinant els hostalers pel fet d’afirmar que la mesura autoritzada pel TSJCV mateix és il·legal. Els atiadors es planten en grups gravant des de l’inici la seua entrada en l’establiment i no porten màscares, expliquen als responsables dels locals la seua acció i els amenacen.

Davant aquestes situacions, el president del Govern valencià, Ximo Puig, va garantir en una reunió amb el sector hostaler i d’oci celebrada la setmana passada tot el suport de la Generalitat per a fer complir l’exigència del passaport COVID. En aquest sentit, ha avançat que s’ha obert la possibilitat de col·laborar amb la Fiscalia davant coaccions i amenaces procedents de persones o grups negacionistes.