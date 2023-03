Igualtat denuncia que la patronal de les residències genera “alarma social” amb cartes als usuaris afirmant que pagaran més

La patronal de les residències valencianes, Aerte, contínua la seua ofensiva contra la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Després de recórrer contra diversos decrets del sistema de serveis socials i presentar una queixa al Síndic de Greuges, la patronal assegura que la norma repercutirà en un augment del cost sobre l’usuari, amb cartes dirigides als residents.

L’agrupació que presideix José María Toro ha enviat escrits als usuaris de les residències en què apunta que “s’han detectat unes diferències entre l’increment dels costos associats als nous requisits i l’increment de l’ajuda”. La xifra que apareix en les cartes a què ha tingut accés elDiario.es és entre 400 i 1.600 euros, assegura la patronal, que els diu als usuaris: “Haurien de ser pagats íntegrament per vosté a mesura que vaja entrant en vigor el nou decret”. La patronal argumenta que no hi ha una memòria econòmica del decret i fa els seus propis càlculs sobre la base de memòries anteriors.

Dimarts, la titular de Polítiques Inclusives, Aitana Mas, negava les acusacions de la patronal de les residències. Mas ha reiterat que aquest nou decret no suposarà un augment de preu en les places públiques i concertades contractades per la Generalitat ni un copagament per als usuaris. Per contra, “les empreses privades hauran de donar explicacions als seus –per a ells– clients, si repercutiran la millora de la seua qualitat de serveis en els usuaris o faran l’esforç de baixar els seus beneficis empresarials”. La dirigent de Compromís ha retret a la patronal que genere “alarma social”, enviant cartes que “fan patir els usuaris i les seues famílies, que estan en situació de vulnerabilitat i no es mereixen que hi haja un soroll tan gran que no es pose l’atenció en les qüestions positives”.

El desembre, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va subscriure un conveni pactat amb els sindicats i amb la CEV que augmenta els salaris de la plantilla de serveis socials. A més, la setmana passada va augmentar el màxim de les ajudes, que passen a gestionar-se en més volum per les famílies: dels 2.300 euros com a màxim que s’aporten, l’empresa de residències en rep directament 715 per cada plaça. La coordinadora Recova, que agrupa usuaris de residències de majors, ha elogiat el decret. “És un gran avanç en molts aspectes respecte de l’obsoleta normativa actual: dissenya residències estructurades en mòduls, sense subjeccions, amb més personal, amb transparència en inspeccions i amb participació de familiars”, indica.

En la presentació del decret, Mas va subratllar que la Generalitat Valenciana “assumirà l’increment dels costos” que es puga derivar de la millora de les condicions del servei de manera que “mai repercutirà sobre les persones usuàries”. La norma, que desenvolupa la Llei de serveis socials inclusius, garanteix “la millora de les ràtios, adaptant-les als acords amb la resta de les comunitats autònomes i amb el ministeri, i la qualitat de les prestacions que s’ofereixen en aquests centres, amb una estimació econòmica per a les places públiques i concertades de 137 milions d’euros fins al 2027”, en paraules de la vicepresidenta del Consell.