Igualtat retrau al Síndic de Greuges que admeta una queixa d’Aerte a una norma recorreguda judicialment per la mateixa patronal

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix la vicepresidenta Aitana Mas, retrau al Síndic de Greuges, el defensor del poble valencià, que òbriga una investigació a petició de la patronal de les residències per un assumpte ja judicialitzat. El Síndic ha admés a tràmit les queixes presentades per l’Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents de la Comunitat Valenciana (Aerte) contra el decret 102/2022, aprovat l’agost, que la mateixa empresa ha recorregut en els tribunals. La patronal va sol·licitar el desembre la paralització cautelar del decret, que el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat, a l’espera d’una resposta sobre els quatre articles impugnats.

La patronal assegura que el sistema de dependència està “bloquejat” per l’entrada en vigor del decret i assegura que Igualtat pretén “limitar” els imports. L’associació empresarial va anunciar el 28 de febrer passat que el Síndic de Greuges, càrrec que ocupa l’exportaveu del PSPV en les Corts Valencianes Ángel Luna, ha admés a tràmit les queixes de la patronal i ha obert una investigació a la Generalitat Valenciana per una possible vulneració de drets.

La norma recorreguda modifica el decret de reconeixement del grau de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions socials, el decret 62/2017. Aquest primer text també va ser recorregut per la patronal i va obtindre el vistiplau en part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el 2020, una decisió que va corregir el Tribunal Suprem el novembre del 2022. Quan el Consell va aprovar la modificació del decret, la patronal va demanar al TSJ la suspensió cautelar, que el tribunal ha rebutjat. De moment el decret està en vigor plenament, a l’espera del pronunciament del tribunal.

En resposta a la queixa, el departament que dirigeix Aitana Mas recorda que la llei que regeix la Sindicatura impedeix que puga investigar assumptes que estan judicialitzats i fa una sèrie de consideracions, com ara que no indica quantes persones serien objecte de la pretesa vulneració de drets que planteja la patronal. Segons la conselleria, resulta sorprenent “que la Sindicatura de Greuges, que indica en els seus escrits dirigits a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que ha efectuat una anàlisi dels fets descrits i la normativa aplicable”, no faça cap referència al fet que estan judicialitzats, “tot i que ha sigut objecte de nombroses notícies aparegudes en premsa i en xarxes socials i és per tant públic i notori”.

La conselleria recorda al Síndic que, “en compliment de l’article 30.2. d) i de l’article 30.2. k) de la Llei 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (...), per no vulnerar la seua pròpia llei i en salvaguarda del principi de legalitat (...) no hauria d’haver admés aquestes queixes”. En conseqüència, segueix l’escrit, “no correspon atendre les seues sol·licituds d’informació per no incórrer en un incompliment de la normativa que regula tan alta institució estatutària”.

Dilluns, la patronal s’ha vanagloriat de l’admissió a tràmit de les queixes i ha criticat “la falta de finançament suficient” per a millorar les ajudes que reben les persones usuàries i que “permeten cobrir els increments de costos que generaran els requisits del nou model”. Aerte ha convocat una concentració per les mateixes qüestions dimarts, segons ha informat la patronal en un comunicat.