La imputació del ja exalcalde d’Oriola per haver cobrat de Sanitat sense anar a treballar només ix de passada en la moció que l’ha apartat

El municipi d’Oriola, al Baix Segura, té nova alcaldessa des de dimarts pel fet d’haver prosperat la moció de censura plantejada contra el primer edil fins ara, el popular Emilio Bascuñana, metge de professió, que va resultar imputat per malversació al març del 2021 acusat de cobrar de la Conselleria de Sanitat en l’època del PP sense que conste que assistira al seu lloc de treball durant sis anys, amb un import sense justificar de 202.000 euros.

La socialista Carolina Gracia ha sigut elegida amb els vots favorables del PSPV-PSOE (6 regidors), Ciutadans (5 regidors) i Cambiemos Orihuela-Podem (3 regidors) en un Ajuntament que té 25 regidors i regidores en què el PP en té 9 i Vox 2. Els 11 regidors de tots dos partits han votat en contra.

Fins ara, el popular Bascuñana governava gràcies a un pacte amb Ciutadans. Malgrat estar tres anys sota sospita en virtut del cas destapat per elDiario.es que ara investiga la justícia, no va ser fins fa un mes que els regidors de la formació taronja, els seus socis de govern durant dos mandats, decidiren trencar l’acord i pactar una moció per a un canvi en l’alcaldia d’Oriola amb els socialistes.

Sobre la base d’aquest canvi de criteri, desautoritzat per la direcció nacional d’Inés Arrimadas, Emilio Bascuñana i el PP valencià han tractat de desacreditar per tots els mitjans l’acord, que va haver de ser subscrit davant un notari.

Ciutadans, per part seua, medita si sancionar els cinc regidors que han trencat el pacte municipal. El comité provincial de Ciutadans, reunit a Alacant dijous passat, ha reclamat a la direcció nacional que prenga les mesures necessàries per evitar que prospere la moció de censura, entre les quals la suspensió de militància dels cinc edils. En la direcció autonòmica opten per ignorar el problema i asseguren que la relació amb el PP és la mateixa de sempre.

“Me’n vaig amb les mans netes”

Malgrat la situació judicial de Bascuñana, la seua investigació no ha sigut esmentada entre els motius de la moció de censura ni en el discurs de la nova alcaldessa socialista. La paralització de la gestió municipal i la incapacitat per a arribar a acords i per a aprovar uns pressupostos municipals, prorrogats des del 2018, han sigut les principals causes de la moció esgrimides pels portaveus del PSPV i Ciutadans. Tan sols la portaveu de Cambiemos Orihuela-Podem, María García Sandoval, ha recordat que a més el ja exalcalde està imputat per presumpta malversació.

En el seu discurs de comiat, Bascuñana ha afirmat que deixa l’alcaldia “satisfet amb la gestió, amb la consciència tranquil·la i amb les mans netes, molt netes”.

Bascuñana ha assegurat que deixa l’alcaldia en contra de la seua voluntat: “Els oriolans em van elegir i em van fer alcalde dues vegades en l’expressió més democràtica que té la nostra política, que són les urnes. A mi ningú em va imposar, vaig ser alcalde aquests 7 anys per ser el més votat pel nostre poble. Sempre defensaré la nostra gestió neta, transparent i honrada, encara que això haja provocat el rebuig dels que busquen que ara una altra alcaldessa els permeta passar les línies roges que aquest alcalde els ha impedit traspassar”.

Gracia: “Una decisió legítima”

Per part seua, la nova alcaldessa d’Oriola, Carolina Gràcia, ha comentat en la seua intervenció que té “la responsabilitat de passar a l’acció davant l’escenari de bloqueig i ingovernabilitat de l’Ajuntament”. Una decisió, la de propiciar un canvi de govern a la ciutat, que, com ha insistit nombroses vegades, “està meditada i analitzada de manera meticulosa”. I que “és una decisió legítima i democràtica, avalada per un principi fonamental: les majories reflectides pel vot dels veïns i veïnes”.

“La ciutat, en tots els nivells, ha sigut testimoni de la manifesta incapacitat de l’actual alcalde de donar resposta als principals reptes del municipi. També, de manera reiterada, hem patit la falta de voluntat i de capacitat d’acord del Partit Popular amb els diferents grups municipals per a desembossar la gestió municipal”, ha criticat Gracia.

La nova alcaldessa socialista ha recordat que la ciutat està sense pressupostos des de l’any 2018: “Tenim un pla general d’ordenació urbana amb més 40 anys d’antiguitat. Una ciutat amb inversions paralitzades, amb degradació dels serveis municipals com la neteja dels carrers, o el manteniment de parcs i jardins. Una ciutat en què els pressupostos participatius estan bloquejats, amb la suma de la paralització de les juntes de districte. Amb arranjaments i construcció de centres educatius procedents del pla Edificant congelats. Amb caos en la gestió de contractes. I així un llarg etcètera”.

Davant aquest escenari, ha reivindicat “l’opció de no ser còmplices de la irresponsabilitat ni de la complaença” i ha assegurat que no es quedaran “de braços plegats” mentre la gestió política de l’Ajuntament per part de l’actual alcaldia i del Partit Popular segueix paralitzada: “Vam defensar ser valents, i això també ens porta hui ací, afrontem aquest repte amb valentia”.

Gràcia s’ha compromés a apostar pel benestar, l’ocupació, la igualtat, la cultura, l’educació, una economia competitiva, un territori sostenible: “Volem garantir el futur de les noves generacions, avançant projectes per generar certituds a les famílies, a les persones majors, als més de 25.000 joves menors de 35 anys amb què compta la nostra ciutat. I contribuir a l’edificació d’una ciutat més respectuosa en allò urbà i defensora del nostre entorn ecològic”.

El portaveu del PP: “És qüestió de sous, l’ofici més vell”

En el transcurs del debat, el portaveu municipal del PP, Rafael Almagro, va acusar els signants de la moció de censura de secundar-la “per una qüestió de sous, al final anem a l’ofici més vell del món, anem als sous”, una afirmació que va generar crítiques en el ple.

Es dona la contradicció que Almagro critica una qüestió de sous quan l’alcalde de la seua formació fins ara, Emilio Bascuñana, està investigat per haver cobrat presumptament fins a 202.000 euros de la Conselleria de Sanitat sense que conste que acudira al seu lloc de treball durant sis anys.