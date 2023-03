Imputat un tinent coronel de la Guàrdia Civil de València i dos familiars per preteses adjudicacions irregulars

Agents del Servei d’Assumptes Interns (SAI) de la Guàrdia Civil van irrompre el 12 setembre de l’any passat en la caserna del barri de Benimaclet a València a la recerca de proves per presumptes contractes irregulars d’obres en diverses dependències, així com en compra de material, adjudicats pel tinent coronel interventor designat per les forces armades.

Els efectius del SAI van fer un escorcoll per analitzar diversa documentació relacionada amb la gestió econòmica, tant en les instal·lacions esmentades com en el domicili particular del tinent coronel.

Des de llavors, poc més s’havia tornat a saber d’aquest cas. Ara, fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana han informat elDiario.es que “el Jutjat d’Instrucció 3 de València té diligències obertes en què estan investigats, per la possible comissió de delictes contra l’Administració pública, un militar (tinent coronel interventor) i tres persones més, entre elles dos familiars seus, per presumptes irregularitats en l’adjudicació de contractes d’obres en dependències de la Guàrdia Civil i compra de material”.

Les mateixes fonts han afegit que “els investigats encara no han prestat declaració en seu judicial” i que “la causa ja no és secreta, però està en fase inicial de la instrucció”. A més, “el jutjat ha nomenat tres perits (arquitectes) per examinar les obres sota sospita i fer l’informe corresponent”.

La investigació tracta d’aclarir si el tinent coronel o els seus familiars haurien rebut mossegades per l’adjudicació d’aquests contractes i si aquests es van alterar a l’alça en la quantia per desviar els diners públics.

Segons van informar en el moment de l’operació fonts de l’Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGV) a aquest diari, l’investigat feia uns 16 anys que controlava pràcticament totes les despeses i adjudicacions a la Comunitat Valenciana: “És la persona que manejava tots els diners, qualsevol despesa passava per ell, perquè era el que havia de donar-hi el vistiplau, siga pel que fa a adjudicacions d’obres o de dietes”.

L’organització va criticar que en els últims mesos s’havia restringit d’una manera dràstica la informació amb relació a les despeses de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana.