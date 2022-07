Incentius fins a 5.000 euros anuals per als sanitaris valencians que ocupen places “difícils de cobrir”

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’ha reunit en Mesa Sectorial de Sanitat, l’òrgan de representació dels professionals, on s’ha aprovat el projecte de decret per a ocupar places difícils de cobrir i regular les aliances estratègiques amb el suport dels sindicats CCOO, UGT i Intersindical i l’abstenció de CEMS-SAE.

El text acordat preveu diferents tipus de mesures per a tractar de dotar de personal les vacants que resulten difícils de cobrir: incentius econòmics, de desenvolupament professional i formatius; així com el desplaçament voluntari de treballadors a departaments o centres de treball que requerisquen reforços en el marc de les aliances estratègiques que s’establisquen, tant en horari ordinari com en guàrdies.

En virtut de la nova norma, la prestació de serveis en les places difícils de cobrir tindrà un incentiu de 5.000 euros anuals per al personal facultatiu (grup A1 en general); 3.250 euros anuals per a infermeria i resta dels professionals del grup A2; 2.000 euros anuals per al grup C1; 1.500 euros anuals per a tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAE) i altres professionals de la categoria C2 i 1.000 euros anuals per a altres agrupacions professionals.

Pel que fa als beneficis professionals, cobrir una plaça de difícil cobertura reduirà el temps de permanència necessari en cada grau per a progressar en la carrera professional; donarà avantatges de puntuació en els concursos i oposicions, així com prioritat en la participació d’activitats formatives i d’investigació.

A més, la persona que ocupe una plaça difícil de cobrir, si vol, podrà allargar la seua vida laboral al final de la seua trajectòria professional. Arribada l’edat de jubilació, els serveis prestats en places declarades de difícil cobertura facilitaran la prolongació del servei actiu de manera voluntària.

A més, en el cas del personal resident, podran inscriure’s en les llistes de reserva de la borsa d’ocupació tres mesos abans de finalitzar el seu programa formatiu, sempre que la seua unitat docent els avalue positivament i no hi haja persones inscrites disponibles en la categoria/especialitat a què opten.

Acords per a optimitzar recursos, i guàrdies voluntàries

El projecte de decret també introdueix el concepte d’aliança estratègica entre dos o més departaments de salut, institucions sanitàries o centres de treball, una fórmula destinada a reforçar dèficits de cobertura assistencial que facilita que els professionals es desplacen per cobrir les demandes assistencials i seguisquen el pacient, en compte que siga el pacient el que s’haja de desplaçar.

Aquest recurs resultarà subsidiari al de la declaració de places difícils de cobrir quan, per raons organitzatives, econòmiques o assistencials no resulte possible la seua declaració o, una vegada declarades, no resulten tan efectives com hauria de ser.

Aquests acords tindran una duració de dos anys, que es podran acurtar o ampliar segons les necessitats, i també preveuen una retribució addicional per cada hora de treball exercida pels treballadors que voluntàriament es desplacen a un centre o departament diferent al d’origen. L’incentiu econòmic es calcularà en funció del lloc de treball.

Mesures alineades amb el nou model d’Atenció Primària

Aquesta sèrie d’iniciatives busquen promoure la col·laboració professional entre els departaments i els centres de salut, amb l’objectiu últim de facilitar la cobertura de les necessitats assistencials en àrees o especialitats amb falta de professionals, tant en Atenció Primària com Hospitalària.

A més, el projecte de decret reforça el nou model d’Atenció Primària i Comunitària definit per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per als exercicis 2022 i 2023, dotat amb 326 milions d’euros i que se substancia en més personal, més recursos, més tecnologia i un nou model organitzatiu i assistencial.

En última instància, la nova norma beneficiarà la ciutadania de la Comunitat Valenciana, perquè reforçarà la garantia d’assistència sanitària pels professionals requerits en cada cas i apuntala l’equitat del sistema pel fet de reforçar l’oferta assistencial en tot el territori independentment del lloc de residència.