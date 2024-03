La Intervenció detecta irregularitats en l’adjudicació de la planta de fems que va pagar comissions al cunyat de Barberá

Un informe pericial de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, incorporat al sumari del cas Azud, ha detectat irregularitats en el procés d’adjudicació de la planta de fems de Quart de Poblet a la UTE Los Hornillos.

El contracte va ser adjudicat per l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (Emtre) a la unió temporal d’empreses formada per Sufi SA, Cyes i Corporación F. Turia SA per un període de dues dècades. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sospita que el lletrat José María Corbín va cobrar una pretesa mossegada de 2,2 milions d’euros per part de l’UTE de la planta de fems.

Corbín, un dels principals investigats en el cas Azud, va contractar una caixa de seguretat en Bankia a penes 18 dies després que l’UTE Los Hornillos obtinguera el contracte de l’execució i gestió de la planta de fems de Quart de Poblet.

Les empreses que conformen l’UTE van reconéixer davant l’UCO que no queda rastre de les preteses faenes d’assessoria jurídica de Corbín (per les quals cobrava 15.000 euros mensuals), a diferència de la documentació de Garrigues. El bufet de Garrigues, un dels més capdavanters d’Espanya, a penes cobrava 1.000 euros mensuals a la planta de fems per la mateixa tasca.

La Intervenció General de l’Estat, en funcions d’auxili judicial a la jutgessa instructora del cas Azud, ha detectat irregularitats tant en la licitació com en l’execució del contracte. Així doncs, l’informe de valoració de les quatre ofertes presentades, firmat per José Luis Vayá (investigat en una altra presumpta trama relativa a la planta de fems), no motivava el desglossament dels criteris de valoració.

“En el plec no es detallen les puntuacions assignades” i a més “es desglossen una vegada conegudes les ofertes, tant econòmica com tècnica i mediambiental”, segons indica la Intervenció.

“Si hagueren figurat en els plecs explícitament” els criteris d’assignació de puntuacions, els licitadors podrien haver presentat “una oferta substancialment diferent” de la que van plantejar.

L’informe de la Intervenció, després de repassar la documentació de l’expedient i nombrosos correus electrònics intercanviats entre els principals protagonistes, al·ludeix en repetides ocasions al paper de Vayá. “Ni en l’informe emés per José Luis Vayá Alonso, ni els emesos pel Servei de Contractació i la seua reproducció per la Gerència, s’entra a valorar qüestions tan significatives com que en el plec no es desglossen les puntuacions a assignar”, assenyala.

Sobre la proposta del pla d’obres per part de l’UTE, la Intervenció detecta una “contradicció” entre l’informe del Servei de Contractació i el de la direcció tècnica, que exerceixen Vayá i Eugenio Cámara, el gendre d’Alfonso Grau (també investigat en el cas Azud) destituït el 2020 arran de la denúncia de la trama dels fems.

A més, “no consta en l’expedient analitzat resolució de l’òrgan de contractació” pel que fa al pla d’obres, que plantejava una dilació de l’execució. En un altre modificat posterior, tampoc consta la proposta en l’expedient.

La Intervenció General de l’Estat també sosté que, en la valoració de les millores que van presentar les empreses per a la licitació, “crida l’atenció que s’atorguen tres punts a les UTE 1 i 3 tot i que el mateix informe diu que no presenten millores a considerar”.

De fet, el mateix interventor de l’Emtre va criticar que la informació aportada era “una mica incompleta”, cosa que “dificulta la comprensió d’alguns càlculs i, per tant, dels resultats finals de l’oferta, com ara cànons”.

El recurs de les altres empreses

Les empreses que van perdre l’adjudicació (Urbaser SA, Transric Levante SA i Sistemas Globales de Medio Ambiente SA) van interposar un recurs de reposició, tal com recorda la Intervenció General de l’Estat. El recurs se centrava precisament en el fet que l’informe tècnic “no explica ni justifica la metodologia emprada per a l’assignació de punts”.

Les tres empreses van concloure que s’havia produït “falta d’objectivitat i imparcialitat”, a més d’“inseguretat jurídica i arbitrarietat” en l’adjudicació del contracte. També lamentaven la “falta clara de motivació” de l’acord d’adjudicació. El recurs argumentava que l’oferta presentada per l’UTE Los Hornillos “no compleix els requisits” del plec de condicions. Les empreses tampoc van tindre accés a “la major part dels documents sol·licitats”.

En el seu informe en resposta al recurs de reposició, José Luis Vayá al·legava que es tracta d’“apreciacions subjectives i infundades” i va ratificar les seues conclusions. “No s’argumenta ni es justifica l’afirmació feta”, afirma la Intervenció.

El recurs va ser finalment desestimat.