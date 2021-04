Joan Ribó se cita amb els empresaris i amb els alcaldes de les pedanies del sud de València per parlar de l’ampliació del port

L’alcalde de València, Joan Ribó, continua amb la seua roda de reunions per a intercanviar impressions respecte a la polèmica ampliació del port de València.

Si la setmana passada es va reunir amb les entitats veïnals i ecologistes més afectades pel projecte i que més contràries s’hi han mostrat, com ara la Comissió Ciutat-Port o la Federació d’Associacions Veïnals, davant les quals Ribó es va comprometre a exigir una altra declaració d’impacte ambiental que substituïsca la del 2007, ara mantindrà dues trobades més amb l’Autoritat Portuària de València (APV) i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) d’una banda i amb els alcaldes de les pedanies del sud de l’altra.

“Aquest matí he telefonat al Port per convocar una reunió amb els empresaris, la meua disponibilitat és evident. Conec l’opinió dels empresaris, entre altres coses, perquè estan en el consell d’administració, però malgrat tot considere que és molt important parlar amb els empresaris, amb la gent que no té una opinió molt favorable cap al port, amb els tècnics i amb els barris”, va comentar el primer edil dilluns.

A més, va afegir que també vol escoltar els alcaldes dels pobles del sud “per saber la seua opinió, perquè també és molt important pel tema de les platges”. Per tant, “aquest alcalde parla amb tothom, també amb l’APV”, va acabar.

Fonts municipals han informat a elDiario.es que a falta confirmació definitiva, s’ha proposat la reunió amb la CEV i l’APV per al 4 de maig, mentre que la trobada amb els alcaldes pedanis tindrà lloc el 12 de maig.

Les dates fan pensar que finalment, i llevat que hi haja canvis d’última hora, l’APV no portarà al consell d’administració d’aquesta setmana l’adjudicació de la concessió de la nova terminal a TIL, filial de la naviliera MSC.

Com va informar aquest diari, el Ministeri de Transició Ecològica va advertir l’APV mitjançant una carta que havia detectat “diferències perceptibles” entre el projecte que va obtindre la DIA el 2007 i l’avantprojecte remés a Ports de l’Estat, per la qual cosa va sol·licitar un informe detallat que argumentara si finalment tramitaria una altra avaluació ambiental o no, una qüestió que pot estar darrere del retard en la proposta de l’adjudicació.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ja va avançar que, si es donaven aquestes circumstàncies, tant ell com el representant de la Generalitat per Compromís en el consell de l’APV, Iván Castañón, votarien en contra d’aquesta adjudicació. Si es produeix igualment, han anunciat recursos judicials Compromís, Podem, Esquerra Unida i la plataforma veïnal i ecologista Comissió Ciutat-Port.