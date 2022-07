Joan Ribó demana una reunió amb Ximo Puig per a desbloquejar la Marina i avançar amb el nou estadi del València CF

La situació de bloqueig de la liquidació del Consorci València 2007, que dificulta els tràmits administratius del dia a dia de la Marina, serà el tema principal a abordar en una reunió que va sol·licitar dies arrere l’alcalde de València, Joan Ribó, al president del Govern valencià, Ximo Puig. Una trobada que encara no té una data definida.

El Consorci és l’òrgan creat en el seu moment per coordinar el funcionament de l’espai i està participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%).

El consell rector del 30 de maig passat va acordar iniciar el procés de liquidació de l’organisme una vegada l’Estat va abonar el deute pendent per les obres relatives a la Copa de l’Amèrica i va anunciar la seua retirada d’aquest, al mateix temps que les administracions autonòmica i municipal havien d’acordar la creació d’un nou òrgan jurídic que gestionara l’espai.

En aquella reunió es va aprovar la creació d’una comissió liquidadora formada per un representant de cada Administració (local i autonòmica) i es va decidir que la Generalitat Valenciana s’encarregaria de la gestió de tota la part nàutica (amarraments i activitats) i de pesca de la Marina, com si es tractara d’un port autonòmic, mentre que l’Ajuntament es responsabilitzaria de la part terrestre (ús i desenvolupament de magatzems i altres espais sense vinculació nàutica).

La comissió liquidadora no ha arribat a crear-se per les reticències de la part socialista representada per la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez, que es va negar al fet que el director general de l’ens, Vicent Llorens, en formara part per designació de l’alcalde Joan Ribó, en assegurar que compta amb un informe jurídic que afirma que la liquidació del Consorci corresponia en exclusiva a l’Estat. Un informe que segueix sense aparéixer.

En tot aquest temps, segons fonts del Consorci, des de la part socialista no s’han contestat els continus requeriments i telefonades per a canalitzar la situació, tenint en compte que tots els tràmits administratius, com ara pagaments de nòmines del personal, queden en mans d’una comissió liquidadora que no s’ha posat en marxa.

Davant aquesta situació de paràlisi, l’alcalde de València, Joan Ribó, en la seua condició de president del Consorci, va signar les últimes nòmines dels empleats de la Marina. A més, davant la situació de bloqueig el Consorci ha cedit a l’Ajuntament la gestió d’immobles com l’edifici Docks, La Base (antic edifici Alinghi, Base 11) i un local situat a la part superior de l’aparcament de l’edifici Veles e Vents (local C4) que l’Ajuntament ha cedit llogat a Asindown.

A més, la Marina de València acull tots els dies 3.660 treballadors i treballadores que fan possible que un dia qualsevol de l’any la Marina tinga 22.800 persones de mitjana.

Des del mes de maig del 2022, en què es decideix l’inici de la liquidació, s’han posat en marxa projectes com la Biennal del Pensament, el congrés de Coword sobre sistemes reguladors urbanístics. S’ha constituït un Comité Artístic amb els principals representats artístics de la ciutat que vetlarà pels criteris plàstics que s’incorporen en els espais públics de la Marina.

S’ha celebrat el Congrés de Plena Inclusió amb la presència de les principals institucions europees del sector. S’ha inaugurat el Biohub, posant en marxa un dels projectes d’atracció de talent de biotecnologia més rellevants del sector.

A més, per als pròxims mesos està programat un volum similar d’actuacions i esdeveniments, com el Triatló de València o la programació del CEMAS, que es presenta intensa en aquest últim quadrimestre o concerts pendents com el de Rosalía, Camilo, Robo Iniesta, Mat Peluso o María Becerra, que conjuntament amb els festivals de Love to Rock, Pops Marítims o Festival dels 90, estan programats entre juliol i octubre d’enguany. Tota una sèrie d’activitats les tramitacions i organització de les quals es complica per la situació actual del Consorci.

Nou estadi del València CF

La situació del nou estadi del València CF és un altre dels temes que Ribó pretén abordar amb Puig, en concret, es posaran en comú els últims avanços tenint en compte que el coliseu està entre els candidats a acollir partits del Mundial 2030, en concret, per la seua capacitat prevista podria arribar a acollir fins a les semifinals.

Tal com va informar aquest diari, Ribó es va reunir amb Lay Hoon, mà dreta del màxim accionista del club, Peter Lim, que va encetar fa una setmana una ronda de reunions en les diferents institucions públiques començant pel president del Govern valencià, Ximo Puig, per tractar de desbloquejar la represa de les obres del nou estadi, paralitzades des de fa 13 anys.

En aquella trobada, Puig va instar Hoon que aconseguira un acord amb l’Ajuntament sobre les condicions que ha de reunir el nou estadi i que, una vegada el tinguera i reforçara les garanties econòmiques, la Generalitat es comprometia a mantindre els beneficis urbanístics de l’actuació territorial estratègica (ATE) una vegada caduque, és a dir, els 70.000 metres de sòl residencial i els 20.000 de terciari en la parcel·la del vell Mestalla, i els 20.000 de terciari en el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes.

La caducitat de l’ATE podria retardar-se fins als mesos de setembre o octubre, ja que l’aprovació en el ple del Consell ha d’anar acompanyada d’un informe preceptiu del Consell Jurídic Consultiu que s’acaba de sol·licitar.

La ronda de reunions va acabar dijous amb la trobada amb l’alcalde de València, Joan Ribó, amb qui es van establir les bases d’un acord que s’ha de plasmar en un document i que ha de servir perquè el club puga mantindre els drets urbanístics que només podrà dedicar a finançar les obres.

Segons va explicar Ribó, les condicions que reflectirà el document impliquen la inauguració del nou estadi amb un aforament de 66.000 espectadors, ampliable a 70.000 mitjançant la instal·lació de graderies a les terrasses del segon anell, una operació que suposa un termini de cinc mesos. A més, si els terminis es compleixen quant a la tramitació de llicències, el compromís és acabar l’estadi per a l’inici de la temporada 2025-2026.

L’alcalde va mostrar preocupació pel pla de mobilitat i ha afirmat que la dotació de places d’aparcament prevista pel club en el seu últim projecte és insuficient. Com va avançar elDiario.es, per als dies de partit tan sols s’han previst 195 places per a directius, jugadors i vips. Sobre la possibilitat d’instal·lar en un moment donat pista d’atletisme, Ribó va confirmar que es manté aquesta premissa, encara que ho va considerar una qüestió secundària.

Finalment, es va acordar que finalment serà l’Ajuntament el que execute el poliesportiu de Benicalap per agilitar les obres, però que passarà les certificacions d’obra al València CF perquè vaja abonant-les.