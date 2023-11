Joan Ribó, sobre la seua renúncia al càrrec de portaveu: “Tinc 76 anys i he d’anar fent passos”

Joan Ribó, alcalde de València en els últims huit anys, va anunciar dilluns que renuncia a les seues funcions com a portaveu del grup municipal Compromís a l’Ajuntament, cosa que suposa el començament d’una transició en el lideratge de la formació en la capital.

En la seua compareixença per a valorar els pressupostos municipals, Ribó va explicar dimarts els motius de la seua decisió, que estan vinculats principalment a l’edat: “Tinc ja 76 anys i la cosa més raonable és que a poc a poc vaja fent passos, de fet, no em vaig agafar la dedicació exclusiva perquè era clar que en aquest procés no em correspon a mi ser la figura representativa de Compromís, no tinc l’edat, no en el sentit de poca, sinó en el sentit de molta”.

A partir de la seua decisió, continuarà treballant en Compromís com a formació política en el seu procés de definició per a “anar millorant” a València i a la Comunitat Valenciana, ja que forma part de la seua executiva, i també en tasques del grup municipal de València, i ha assenyalat que de moment no es planteja si continuar o no en el futur.

La nova portaveu del grup, Papi Robles, ha agraït la faena de Ribó al capdavant de Compromís com a cara visible i líder del projecte “amb honestedat i horitzontalitat” i sent “un element diferenciador”.

Ribó continuarà treballant en la comissió d’Hisenda i sent referent “per a demanar-li consell”. “L’amarrarem fort perquè es quede en el despatx treballant amb nosaltres”, ha dit.

Sobre el paper de Robles d’ací a quatre anys, la portaveu ha manifestat que és una eina del projecte i, sempre que li han demanat ocupar un càrrec, ho ha fet, i ha mostrat la seua disposició. “La vida és molt llarga, ja veurem”, ha apuntat.