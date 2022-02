José Ignacio Munilla, davant la seua incorporació com a bisbe d’Oriola-Alacant: “S’acosten temps de persecució cap a l’Església”

El dissabte 12 de febrer José Ignacio Munilla prendrà possessió oficial del seu càrrec com a bisbe d’Oriola-Alacant, i vaticina que també s’acosten moments durs. “S’acosten temps de persecució cap a l’Església, en la mesura en què ens resistim a la imposició del pensament únic dominant”, afirma el prelat en unes declaracions que recull el web del bisbat.

Munilla ha deixat la diòcesi de Sant Sebastià amb un rastre d’atacs al feminisme especialment i també de defensa excloent del model de família tradicional, i a les portes del seu nou càrrec a Alacant mostra que seguirà la mateixa línia.

El bisbe es vist amb el paper de víctima quan assegura: “El pensament cristià sempre ha sigut contracultural, però hui ho és de manera especial… Tot el que denuncie amb vigor l’actual agenda antinatalista i antifamília serà atacat per terra, mar i aire… Hem d’assumir que això serà així, sense permetre que la por ens silencie”.

Com a reforç a la seua línia, cita el mateix papa Francesc, de qui assegura que el “va impressionar” en la recent visita ad limina dels bisbes espanyols la seua “valenta denúncia enfront de la imposició de la ideologia de gènere, que va denunciar obertament com a contrària al bé moral de la família i del conjunt de la societat, i que va qualificar com la ideologia contemporània més obertament oposada a la cosmovisió cristiana”.

“Manipulacions” dels mitjans de comunicació

Munilla també dispara directament contra els mitjans de comunicació i anuncia: “Haurem de discernir els llocs adequats per a poder expressar-nos sense deformacions ni manipulacions”.

“Soc testimoni de primera mà de la temptació en què cauen alguns mitjans de comunicació que busquen l’impacte a costa de deformar o descontextualitzar les paraules…”, comenta. “L’única manera de conéixer hui dia el missatge d’un bisbe és escoltant-lo directament, en cas contrari el tamís ideològic de qui trasllada les seues paraules resulta determinant”.