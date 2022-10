José Luis Vera afirma que els alts directius del cas Alquería estaven “completament imposats”

L’exresponsable jurídic de Divalterra José Luis Vera ha assegurat dimarts que les contractacions presumptament irregulars d’alts directius en l’empresa pública venien nomenades “des de dalt”, per part del PSPV “del president de la Diputació” i per part de Compromís “de la vicepresidenta o la secretària general”, i que els gerents estaven “incòmodes i preocupats”. “Els venia completament imposat”, ha asseverat.

Vera ha comparegut com a testimoni davant el tribunal que jutja el conegut com a cas Alquería, amb 14 acusats per contractacions presumptament irregulars d’alts directius de Divalterra per a afavorir el PSPV i a Compromís.

Al marge d’aquesta causa, que va arrancar fa dues setmanes en l’Audiència de València, l’exresponsable jurídic està implicat en el cas Assut, en què s’investiguen suposades mossegades a canvi d’adjudicacions d’obra pública de l’Ajuntament de València. Això sí, el tribunal ha advertit en aquesta sessió que només es farien preguntes relatives a Alquería.

Segons ha relatat al fiscal, Vera va entrar en la societat el juny del 2015 i no va tindre a veure amb les set contractacions d’alta direcció, encara que sí que va tindre constància que era una “mena de rumor” es fitxaria, “per dir-ho d’alguna manera, gent de confiança de la Diputació”. “En cap moment se’m va demanar un informe fins posteriorment”, ha recalcat.

Sobre si els gerents llavors li van comunicar que anaven a efectuar aquests contractes, ha afirmat que Josep Ramon Tíller era “una persona bastant discreta, excepte quan arribava a enfrontar-se en les seues disputes amb el president (Jorge Rodríguez), que eren contínues i el que el va portar a destituir-lo”.

En canvi, ha assegurat que l’altra gerent, Agustina Brines, “només” li va preguntar si aquests càrrecs havien d’incorporar-se per concurs o lliurement i ho va fer de manera “informal”. “Li vaig dir que sembla obvi que han d’entrar per concurs”, ha apuntat.

D’acord amb la seua versió, els gerents estaven “evidentment preocupats perquè totes les persones els venien donades de compliment obligat des de dalt i se sentien incòmodes, alguns pel tipus de procés i altres pel tipus de persones”.

“En un moment crec que de sinceritat, Brines va dir que el problema era que han de vindre sí o sí i que, entre falsejar un concurs o contractar per alta direcció, si algun dia havia d’explicar-ho a un jutge, preferia dir que va utilitzar els d’alta direcció, però que mai havia falsejat un contracte”.

La gerent, “una mica sufocada”

Preguntat per Raúl Ibáñez, un dels alts càrrecs, Vera ha sostingut que el va sorprendre i es “va enfadar” quan la gerent li va dir que s’incorporaria a l’àrea que ell dirigia, i que “Brines mateixa estava una mica sufocada davant d’això” i ell va sondejar les seues aptituds i no li “va generar una gran tranquil·litat”.

“Un dia, quasi entenc que per casualitat, Brines em va presentar Xavier Rius –actual diputat provincial de Compromís– i es va acostar parlant-me molt bé de Raúl Ibáñez i em va dir que havia portat l’acusació de Terra Mítica. Em va sorprendre perquè aquesta acusació la vaig portar jo”, ha exposat, per subratllar que finalment “el van nomenar”.

A preguntes de l’acusació particular del PP, Vera ha esmentat els càrrecs proposats per Compromís i el PSPV i ha apuntat que un d’aquests últims, Miguel Ángel Ferri, “segons es deia era molt amic (de Rodríguez) perquè havien treballat a Ontinyent”.

Sobre d’on venien les contractacions, ha assenyalat que “era una cosa bastant clara: almenys el que transmetien és que dalt en el PSOE era del president de la Diputació i del consell d’administració i de Compromís no sé si la vicepresidenta o la secretària general”. Ha remarcat que Brines estava “molt incòmoda i inquieta”, però va seguir amb la contractació perquè “no tenia més remei” que fer-ho o dimitir, i que tant ella com Tíller “pràcticament no coneixien la gent”.

Després ha relatat que van exigir a la gerent que acomiadara 30 persones i ell la va trobar “ansiosa, plorant”, amb una pressió “brutal cap a ella”, davant la qual cosa ha dit que li va recomanar que aguantara l’“estirada”: “Allò no tenia un assessorament jurídic, era com dir: estàs picant-me”.

Quan Tíller va abandonar l’empresa i va entrar com a gerent Víctor Sahuquillo, Vera ha contat que aquest “es va interessar molt per les persones que havien entrat com a alts directius” i va demanar un informe a l’advocat extern de recursos humans.

“Guerra interna”

A partir d’ací, ha explicat que “va començar una tensió entre ell (Sahuquillo) i molta gent i Brines mateixa”. “Hi havia una mena de guerra interna: remetia informes a Jorge Rodríguez i hi havia, crec que per part seua, una voluntat de llevar persones que havien sigut contractades com a alts càrrecs; no tant per la forma de contractació, sinó perquè volien un altre tipus de persones en aquest lloc”, ha relatat, cosa que segons ell va derivar en “una guerra d’informes” externs entre les àrees de PSPV i Compromís.

El testimoni ha assenyalat que només li van demanar un informe a ell “després de nou que s’havien encreuat entre ells” sobre els alts càrrecs i que els gerents li van indicar que era a petició de Rodríguez. “Ja tenim l’embolic. Ara què fem?”, ha il·lustrat.

En aquest informe, després de remarcar que ell els va deixar clar que no és especialista en dret laboral, ha assegurat que va constatar que “hi havia una irregularitat en aquests contractes” i va plantejar que o bé podien considerar-se com a laborals i no d’alta direcció –cosa que “es feia en la mateixa Imelsa”– o l’alternativa “una mica provocativa” de traure les set places a concurs “si no són necessàries”.

“No em van consultar absolutament res mes, després de l’informe només em va arribar alguna cosa així com que no m’havia mullat prou o que no havia fet un informe que els salvara la cara i van passar de mi”, ha asseverat.

No obstant això, a preguntes de l’advocada de Rodríguez, ha matisat que va enviar un altre informe al president en què va plantejar com a possibilitat contractar-los d’alta direcció, encara que ha puntualitzat que la seua relació amb l’alcalde també d’Ontinyent va ser “molt discreta” i es van centrar “més a parlar de (el cas) Taula que d’una altra cosa”. “No el coneixia de res”, ha subratllat abans de recordar que a ell el va proposar l’exportaveu socialista José Manuel Orengo i “això no era plat de bon gust”.

Diu que Rodríguez va amenaçar de cessar-lo

Qüestionat pel fiscal per si va mantindre converses amb Rodríguez o amb el seu ex-cap de gabinet Ricard Gallego o si li van sol·licitar alguna cosa, Vera ha contat que va compartir per telèfon “paraules molt grosses” amb Gallego quan aquest, segons ell, li va demanar “tirar aquests fills de puta de (José Luis) Pellicer –denunciant del cas i ex-responsable jurídic– i (Alejandro) Muñoz –auditor intern–”. “Vam tindre una picabaralla molt seriosa i va agafar el telèfon Rodríguez i em diu: Tu saps que jo et puc cessar? Li vaig dir, ja tardes, i ací va quedar”.

Dit això, ha remarcat que li consta que Brines va plantejar que els contractes havien de cessar i “Rodríguez li va contestar que no se cessaven i a partir d’ací depenien directament d’ell”. Ha confirmat a més que eren persones dependents del PSPV i nomenades per Sahuquillo.

Pel que fa a l’etapa en què Vera va estar de baixa, entre desembre del 2016 i mitjan 2018, ha assegurat que es va mantindre al corrent de la situació “tremenda” de l’empresa, amb “pressions i una espècie de barbaritats amb Gallego i (Jorge) Cuerda –lletrat-assessor i un altre dels acusats–”.

Quan va tornar a l’empresa, ha concretat que els alts càrrecs ja havien cessat “perquè hi havia un escàndol públic (...) i la millor solució era llevar-los de damunt”. “Després no va passar res: no es va nomenar ningú i va seguir tot igual”, ha afegit.