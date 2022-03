El jove que ha aconseguit que un jutge convoque un congrés de NG: “Ayuso podria aprofitar la jurisprudència”

“A la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso demanava exactament el mateix que nosaltres demanem ací”. Així analitza Álvaro Alarcón, militant de Noves Generacions (NG) del PP d’Alacant, la sentència que li ha donat la raó en la seua demanda contra l’organització juvenil per no convocar un congrés contradient els seus propis estatuts interns. “És veritat que aquesta situació és local, però si Ayuso volguera podria aprofitar la jurisprudència del nostre cas per a donar suport a la seua guerra interna a Madrid”, declara Alarcón a elDiario.es.

El titular del Jutjat de Primera Instància número 7 d’Alacant, tal com ha informat aquest diari, va estimar la demanda interposada pel jove militant popular i va acordar la convocatòria dels militants i afiliats de NG a un “congrés o assemblea a fer en la seua seu social” en una sentència que no és ferma i contra la qual és possible recurs d’apel·lació. De moment, l’organització juvenil no ha recorregut la sentència.

Álvaro Alarcón va començar a militar en NG d’Alacant fa set anys, quan Joaquín Sampere Buyolo presidia la gestora de l’organització juvenil. No obstant això, segons conta, “vam començar a entendre que no era bon president”. “Feia reunions extremadament llargues que no arribaven a res, els punts del dia no es desenvolupaven com havien de desenvolupar-se i, a més, presidia la gestora quan ja estava més de sis mesos”, és a dir més del temps que preveuen els estatuts.

Alarcón, juntament amb un altre militant, va començar a pressionar perquè es convocara un congrés i acabara així la situació d’interinitat. Francisco Joaquín Sampere Buyolo, llavors president de la gestora de NG a Alacant, va dimitir després de superar el termini que marquen els estatuts. “Hi estava ja dos anys i, quan dimiteix el número dos, passa a ser president de la gestora”, recorda Álvaro Alarcón.

El militant va sol·licitar a la direcció local, provincial i autonòmica el compliment dels estatuts interns i que es convocara un congrés. El president provincial llavors, Luisma Pizana Boj, va posar l’assumpte en mans del Comité de Drets i Garanties, que “mai respon”, segons Alarcón. “Luisma Pizana em diu que entenia que els de dalt havien de sol·licitar-ho”, conta.

Després d’esgotar les vies internes, els dos militants dissidents envien una acta notarial sol·licitant la celebració d’un congrés. “En tots aquests correus diem que estem quedant-nos sense vies internes i que l’única via que queda és denunciar el partit, però se’ns diu que no ens atrevirem i que, en cas que passe, guanyarien”, relata Álvaro Alarcón.

La demanda d’Alarcón ha sigut estimada pel titular del Jutjat de Primera Instància número 7 d’Alacant, a diferència de la que va presentar un altre militant, que va ser desestimada. En el judici oral va declarar com a testimoni l’expresident autonòmic de NG Juan Carlos Caballero. “Ho diuen: això és una cosa dels de dalt, dels majors, deien”, assegura Alarcón, que considera que “era una manera també de carregar la culpa als de dalt”. “Quan van anar a declarar encara tenien l’esperança que els caiguera algun càrrec en política, sabien que anar al judici i declarar en contra del partit no era bo per als seus propis interessos”, afig.

La sentència que ha obligat NG a celebrar un congrés, que fins al moment no ha sigut recorreguda, considera que “no s’ha d’admetre” que l’organització juvenil d’Alacant “continue des d’octubre del 2017 sense elecció d’un president”.

“Una cosa és que circumstàncies excepcionals ‘greus’ permeten nomenar comissions que governen transitòriament algunes de les organitzacions territorials i una altra de molt diferent que es prive els militants del seu dret de sufragi per a l’elecció d’un president des de fa més de quatre anys”, abunda el jutge, que recorda que el termini transitori per a una gestora és de sis mesos.

La sentència “té rellevància nacional”

“Mai ens van amenaçar internament, però sempre van tractar de ridiculitzar-nos en totes les reunions, això era també el que ens incomodava, perquè la nostra pretensió era legítima, només volíem poder votar pel nostre president”, lamenta Alarcón, que llança una explicació per justificar la llarga interinitat: evitar una guerra interna entre Carolina Cutanda, la candidata no oficial de l’alcalde actual d’Alacant, Luis Barcala, i Pablo Sanz Montoro, el candidat de l’edil María del Carmen España. “Hi hauria problemes dins del partit”, afirma el demandant.

La sentència, malgrat centrar-se en l’organització juvenil a Alacant, pot inspirar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirma Alarcón. “A Madrid Isabel Díaz Ayuso demanava exactament el mateix que nosaltres demanem ací; és veritat que aquesta situació és local, però si ella volguera podria aprofitar la jurisprudència del nostre cas per a donar suport a la seua guerra interna a Madrid”, afirma. “Té rellevància nacional i, a més, els temps del judici han coincidit amb la guerra interna a Madrid”, analitza Alarcón, que adverteix que, si passats els 20 dies que té NG per a recórrer la sentència no ho fan, demanaran l’execució de la sentència, que obliga a convocar el congrés.