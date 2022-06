Judici per la mort de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas: un “feminicidi” de dones vulnerables

Un “feminicidi”. Així ha resumit el penalista Juan Carlos Navarro la mort de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas a les mans de Jorge Ignacio P. J., assegut dilluns en el banc dels acusats en la primera sessió del judici amb un jurat popular conformat per set dones i dos homes. L’acusat s’enfronta a una petició de pena de 130 anys de presó per 11 delictes d’abús sexual –tres dels quals com a mitjà necessari per a un delicte d’homicidi i set per a un delicte de lesions– i un delicte contra la salut pública per la mort de les tres dones i haver-ho intentat amb huit més. El ministeri fiscal considera que concorre la circumstància agreujant de gènere per als delictes d’abús sexual i els tres homicidis. Els pares de Marta Calvo i les altres víctimes, que exerceixen l’acusació particular, han sol·licitat la presó permanent revisable.

L’advocada Pilar Jové s’ha referit al modus operandi que usava Jorge Ignacio P. J. amb totes les seues víctimes: “Introduïa cocaïna en els genitals d’aquestes xiques sense el seu consentiment, moltes vegades a traïció”. La seua última víctima va ser la jove Marta Calvo, desapareguda fa més de dos anys en la localitat valenciana de Manuel després de mantindre relacions sexuals amb l’acusat. La mare de la jove, definida per la fiscal Socorro Zaragozá com una “mare coratge”, va acudir al lloc on la geolocalització del mòbil de la seua filla indicava que estava i es va topar amb l’acusat.

Després de pegar a fugir, els investigadors van detectar que Jorge Ignacio P. J., condemnat anteriorment per tràfic de drogues a Espanya i Itàlia, estava relacionat amb altres “festes blanques” (actes sexuals amb cocaïna) amb diverses prostitutes, entre elles Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas (mare de dues filles), mortes totes dues després d’haver mantingut relacions amb l’acusat.

“Es dedicava a comprar i vendre, però, a més, tenia en poder seu una cocaïna amb una puresa que no es troba en el mercat normal; només la poden aconseguir les grans màfies”, ha assenyalat la fiscal. La mare de Marta Calvo, present en la vista oral del judici, va denunciar la desaparició de la seua filla i va propiciar així que les perquisicions determinaren que l’acusat havia mort dues dones prostituïdes introduint-los cocaïna en els seus òrgans genitals. “Estem tots ací gràcies a una mare coratge a qui li desapareix la filla, sap on ha desaparegut i brega i denuncia des del primer moment davant la Guàrdia Civil”, ha reblat la representant del ministeri públic.

La fiscal ha recordat que, segons els informes dels metges forenses, l’acusat ha mantingut “fredor quan conta l’esquarterament”. “No està penedit ni deprimit, l’única cosa que el preocupa és que no li facen res a la presó”, ha defensat. La fiscal ha destacat la valentia de les huit dones que van sobreviure a les trobades amb l’acusat i que compareixeran com a testimonis en el judici.

El lletrat Juan Carlos Navarro ha dit que gràcies a la mare de Marta Calvo i a l’“extraordinària investigació” de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i del Grup d’Homicidis de la Policia Nacional de València, “hem anat retrotraient-nos en el temps i trobant-nos amb el testimoniatge de huit dones i amb les proves de dues més que també van morir”.

L’advocat ha definit els fets com un “feminicidi invisible”. “Aquest és el joc en què entrava aquest home, contactava amb elles mitjançant pàgines web, utilitzava un nom fals i diferents números de mòbil i, com que accedeixen a vendre’s, faig el que vull amb elles”, ha afirmat en referència a Jorge Ignacio P. J.

La lletrada que representa la mare de Marta Calvo ha mostrat una fotografia de la jove i ha assenyalat que “no hi ha dubte” que està morta, “però no descansa en pau, perquè està en algun lloc que només aquesta persona sap”, en referència a l’acusat, que va tindre 21 dies de fugida per a “preparar la seua versió”. La representació lletrada de la família sosté que la versió de l’esquarterament “no se sosté” i destaca el “perfil homicida” de l’acusat.

El balanç del període de 15 mesos de les festes blanques de Jorge Ignacio P. J. (des de l’estiu del 2018 fins al 7 de novembre del 2019, data de la desaparició de Marta Calvo) l’ha resumit l’advocada Pilar Jové: “Tres dones mortes, huit que estan vives i moltes més que no van voler denunciar per circumstàncies personals”.

Les víctimes, “totes dones vulnerables”

L’advocada Isabel Garricondo, que representa una de les huit supervivents, ha destacat que totes les víctimes eren “dones vulnerables”, a més dels seus “testimoniatges esgarrifosos”. “Cap de les víctimes va autoritzar que els introduïra boles de cocaïna pura, triava dones com qui juga a la ruleta russa i portava la festa blanca fins on a ell li semblava bé”, ha dit la lletrada, que ha insistit que “no era mantindre relacions sexuals el que buscava, era drogar-les i veure-les agonitzar”.

La defensa de l’acusat, que exerceix l’advocada María Herrera, sosté que Jorge Ignacio P. J. no va cometre cap fet delictiu, perquè totes les relacions que va mantindre amb les víctimes haurien sigut consentides. “No ha abusat sexualment de ningú, les senyoretes que estaven amb ell van accedir totes a tindre relacions sexuals amb festa blanca”, ha afirmat.

A més, també ha assenyalat que l’acusat no tenia “ni un sol gram de cocaïna” i ha lamentat que “per desgràcia no ha aparegut el cos de Marta”. “El meu client no ha mort ningú ni ha tingut intenció de matar”, ha conclòs.

El judici, amb una gran expectació mediàtica, es prolongarà fins al pròxim 15 de juliol.