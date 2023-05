Una testimoni del judici de Taula sobre el centre d’atenció telefònica falsejat: “No s’atenien totes les telefonades, era impossible”

“No s’atenien totes les telefonades. Jo ho vaig advertir: era impossible atendre totes les telefonades en el temps que es pretenia, és a dir, tres minuts”. Així ha descrit Ana T. M., treballadora de l’empresa adjudicatària del centre d’atenció telefònica de la Diputació de València la prestació del servei, durant la seua declaració com a testimoni en el judici per la peça separada D del cas Taula. El servei, adjudicat el 2013 i finalitzat dos anys després, va estar falsejat, segons la tesi de l’acusació pública. Fins al punt que hauria deixat milers de telefonades sense atendre i que l’empresari Mariano López, exsogre de Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, va cobrar 158.833 euros de Servimun, la firma que va obtindre el contracte a través d’una mercantil a nom de la seua cunyada.

La testimoni va ser contractada per l’empresa Servimun i, a més d’exercir com a teleoperadora, va impartir una “formació inicial” a la resta dels empleats de tot just “un matí”. La dona també ha reconegut que el centre d’atenció telefònica no atenia a les vesprades ni els dissabtes. “En total érem huit i crec que més endavant hi va entrar un xic”, ha afirmat a preguntes del fiscal anticorrupció, Pablo Ponce. El representant del ministeri públic li ha llegit una llista de treballadors teòricament ocupats per l’adjudicatària de la qual més de la meitat no els ha reconegut.

Una altra testimoni, Ana C., ha declarat que va ser contractada per l’empresari Fernando Palomares per a tasques de gestora de comunitats. “Recorde que tot el que es pretenia implementar com a gestora de comunitats no es va fer o no es va acabar d’executar”, ha relatat. Tampoc recordava haver rebut formació per part de l’empresa per a prestar els seus serveis. La dona ha reconegut que “no hi havia mitjà o, almenys, no tenia accés per a fer-los”, en referència a la tasca que tenia encomanada.

Per part seua, Carlos M. va ser un dels coordinadors del centre d’atenció telefònica. El testimoni ha assegurat que els empleats van rebre inicialment una formació “amb una sèrie de PowerPoint sobre tributs locals, bàsicament”. A més del que anaven “aprenent en el dia a dia”.

L’home ha relatat una reunió el 2015, quan la Diputació de València va requerir a l’empresa Servimun una justificació per la prestació deficient del servei. A la trobada va assistir Fernando Palomares, amo de la signatura adjudicatària, i també Mariano López, exsogre de Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners i llavors gerent de l’empresa pública Imelsa.

Mariano López, un “nexe” entre Servimun i la Diputació

Tots dos acusats li van demanar un document que argumentara que els incompliments “podien vindre de l’òrgan contractant”. Tanmateix, a penes va fer un esborrany. Mariano López va cobrar un 15% de la contracta a través d’una empresa pantalla a nom de la seua cunyada, també acusada. El fiscal anticorrupció ha preguntat al testimoni el motiu pel qual l’exsogre del ionqui dels diners va assistir a aquella reunió. “Vaig entendre que era una mena de representant de l’entitat, una mena de vincle o nexe entre l’empresa i l’òrgan de contractació”, ha afirmat.

José Manuel Haro, alcalde de Xiva entre el 2005 i el 2015 i diputat provincial responsable de l’Àrea d’Hisenda durant el mandat d’Alfonso Rus, ha explicat que l’encàrrec de gestió a Imelsa per al centre d’atenció telefònica responia a la necessitat de reforçar la gestió tributària que gestionava la institució provincial amb els impostos o els embargaments dels ajuntaments.

El testimoni ha afirmat que el disseny de l’encàrrec de gestió el va fer amb l’interventor de la Diputació. Quan el fiscal li ha preguntat per l’anul·lació de l’encàrrec per part d’un jutjat contenciós administratiu el 2014, Haro ha contestat que “no en tenia ni idea” i que “ho desconeixia”. Tampoc sabia per què l’empresa Imelsa va subcontractar el servei amb Servimun ni el motiu de la finalització del centre d’atenció telefònica.

L’exdiputat provincial del PP ha assegurat que Alfonso Rus, expresident de la Diputació de València, no li va donar indicacions de quina empresa s’havia d’adjudicar la contracta i ha avalat l’“actuació impecable” en la mesa de contractació del funcionari Ricardo Ángel Marí, també acusat en la causa.