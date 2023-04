La Junta Electoral obri un expedient sancionador a l’Ajuntament de València per l’enviament de cartes sobre projectes d’Urbanisme

“La remissió dies abans de l’inici del període de les cartes perquè arribaren als ciutadans dins del període electoral suposa una infracció evident del contingut de l’article 50.2 de la Llei orgànica del règim electoral general, i no hi ha dubte que amb aquest comportament s’infringeix el principi del caràcter neutral amb què ha d’actuar l’Administració durant el procediment electoral, perquè l’article 50 de la Llei orgànica electoral general estableix que la publicitat institucional no ha d’influir en cap cas en l’orientació del vot dels electors”. La Junta Electoral Provincial es mostra així de contundent en la seua resolució amb relació a les 74.624 cartes remeses des de l’Ajuntament de València a veïns i veïnes de la ciutat a qui s’informava, a través d’un breu escrit i d’un codi QR que donava accés a una informació més detallada a través del web municipal, dels diferents projectes urbans previstos en els seus barris. Les missives, signades per la regidora i vicealcaldessa Sandra Gómez, van tindre un cost d’uns 20.000 euros i es van remetre pocs dies abans del 4 d’abril, jornada en què Ximo Puig va convocar oficialment les eleccions.

En el seu escrit, a què ha tingut accés elDiario.es, la junta electoral ordena que es pose fi “a la campanya institucional amb la retirada immediata de la possibilitat d’accés des del codi QR incorporat en les missives als projectes que figuren en el web de l’Ajuntament de València”.

Tant el PP com Vox van recórrer contra l’enviament d’aquestes cartes a la Junta Electoral de Zona de València, organisme que va arxivar la denúncia per haver constatat que l’enviament s’havia fet fora del període electoral. Tots dos partits van recórrer llavors a la Junta Electoral Provincial, organisme que ha revocat el primer pronunciament, a què ha ordenat l’inici d’un procediment sancionador que pot suposar una multa d’entre 300 i 3.000 euros a l’Ajuntament.

Encara que contra la resolució de la Junta Electoral Provincial no es pot interposar recurs administratiu, fonts socialistes han advertit que “l’Ajuntament de València entén i així ho manifesta en les seues al·legacions que es tracta d’un enviament ordinari informant sobre actuacions en compliment del seu deure d’informació, transparència i bon govern, tal com va manifestar expressament la Junta Electoral de Zona amb què compartim criteri” i van anunciar que “l’Ajuntament recorrerà contra la resolució en la jurisdicció ordinària, a través d’un contenciós administratiu, per entendre-la no ajustada a dret i en defensa de l’interés general i el compliment dels seus deures i obligacions”.

Cronologia dels fets

Un cúmul de circumstàncies va fer que l’enviament de les cartes previst per mitjan any passat es retardara fins a fregar l’inici del període electoral. Bàsicament el retard es va produir a l’hora de coordinar entre diverses delegacions la logística per a gestionar aquest enviament voluminós.

Segons l’informe de la Delegació dels Serveis Centrals Tècnics que dirigeix Luisa Notario, encarregada de fer efectiu l’enviament de correus massius per part de les diferents regidories de l’Ajuntament, aportat a les al·legacions formulades a la Junta Electoral de Zona, la Regidoria de Desenvolupament Urbà sol·licita autorització per a la realització de diversos enviaments massius de 88.0000 cartes informatives el 20 de juliol de 2022.

Dos dies més tard, Serveis Centrals Tècnics sol·licita informació de la campanya per tractar-se d’un nombre important d’enviaments. A més, cal indicar que en la data en què es rep la petició de l’enviament massiu estava pròxim a esgotar-se el crèdit disponible en la proposta de despesa per a l’any 2022 del contracte de Serveis Postals.

El 2 d’agost es rep el material en les naus municipals de Vara de Quart distribuït en caixes de cartó repartides sobre cinc palets plastificats, de tal manera que el servei, segons afirma en l’escrit, en cap moment accedeix al contingut d’aquestes caixes. Es produeix a més en el moment en què ja s’ha esgotat el pressupost municipal per a aquesta mena d’enviaments, per la qual cosa tots queden ajornats per a l’exercici següent.

El 7 de novembre, l’Àrea de Gestió de Recursos en què se sol·licita una previsió d’enviaments postals massius per al 2023 a totes les delegacions de l’Ajuntament i el 14 del mateix mes es van anar enviant a l’oficina tècnica de planificació les notes interiors de contestació de les diferents delegacions amb la previsió d’enviaments per a l’any 2023, que tal com s’ha indicat anteriorment responien a un objectiu merament informatiu.

Ja el 2023, el 27 de febrer es pregunta a la Delegació de Desenvolupament Urbà per les dates en què vol fer els enviaments de les missives. El 6 de març, l’Àrea de Planificació Urbana sol·licita permís per a fer l’enviament de les cartes, encara que, no s’indica “cap referència respecte a la quantitat de cartes que han d’enviar-se, o de qui s’encarrega de gestionar el trasllat d’aquestes cartes fins al centre d’enviaments massius de correus, ni tan sols s’apunta o informa de cap limitació o restricció quant al termini disponible per a la tramitació”.

El 13 de març, la Secció Tècnica de Control a Estafeta de Correus informa que s’ha autoritzat l’enviament per part de l’Àrea de Gestió de Recursos. El mateix dia 13 de març s’inicien les converses telefòniques per part de l’oficina d’Estafeta reclamant l’enviament de la relació d’estafeta. Aquest document és necessari per a poder generar l’albarà de Correus en què s’indica el tipus de producte que s’ha d’enviar, el pes, la destinació: nacional, internacional o combinats, i el nombre exacte d’enviaments.

El 22 de març la Regidoria d’Obres d’Infraestructura, Gestió Urbana i Relacions Institucionals efectua la relació d’estafeta a través de la plataforma d’administració electrònica (PIAE) informant del tipus de correu, la destinació i el nombre d’enviaments emés, la còpia dels quals s’adjunta. S’informa per correu electrònic a Correus des de l’oficina d’estafeta que es depositarà un enviament de correu de 74.624 cartes, indicant que de moment es desconeix el dia del depòsit.

D’altra banda, en tractar de coordinar les faenes de trasllat del material per part de la contracta de manteniment d’edificis, s’observa que el volum de material rebut en el seu moment en el magatzem municipal no es correspon exactament amb el sol·licitat finalment en la relació d’enviament i tal com s’indica en nota interior, sinó que ha d’efectuar-se un cribratge del material per haver-hi més quantitat de lots que els indicats en la nota interior, motiu pel qual es requereix l’assistència per part dels sol·licitants de l’enviament perquè procedisquen a descartar correctament les caixes que no s’han d’enviar.

El 30 de març, dues persones de l’Àrea de Desenvolupament Urbà es desplacen al magatzem municipal de Vara de Quart per seleccionar quines són les caixes que han de depositar-se en Correus. El mateix dia 30 de març la contracta municipal de manteniment d’edificis deposita en el centre d’admissió massiva de Correus tot l’enviament postal, que s’envia l’endemà.