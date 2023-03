La jurisprudència contradiu el Port en la seua idea de recuperar la Marina de València: els casos de Terra Mítica o Port Aventura

Pot mantindre l’Ajuntament de València la titularitat dels 160.000 metres quadrats de terrenys i infraestructures cedides per l’Autoritat Portuària (APV), dependent de l’Estat, a pesar que part dels seus usos siguen hostalers i comercials?

Aquesta és la gran pregunta de què depén que la ciutat continue tenint l’última paraula en la planificació i el desenvolupament d’una part important de la Marina de València guanyada en el seu moment al Port, més acostumat a menjar terreny a l’urbs que a cedir-ne, com va passar amb les desaparegudes platges de Natzaret i la Punta, hui recobertes de formigó, grues i contenidors.

La qüestió ha generat un nou i agre enfrontament entre l’APV que presideix el socialista Aurelio Martínez i l’Ajuntament que dirigeix l’alcalde de Compromís, Joan Ribó, en coalició amb el PSPV, tot això amb el rerefons de la polèmica ampliació que tracta de tirar avant Martínez i que va tindre el vot en contra de Ribó.

El responsable de l’APV va justificar dilluns l’inici de la reversió dels terrenys desafectats i cedits a l’Ajuntament el 2013 per un termini de 25 anys en un informe de l’Advocacia de l’Estat que considera que aquesta desafectació gratuïta només és possible si els terrenys tenen una finalitat d’utilitat pública i interés social. El mateix document adverteix que aquesta utilitat pública desapareix una vegada el Govern central ha assumit el deute de 360 milions que pesava sobre l’organisme que gestiona la Marina, és a dir, el Consorci València 2007, ara en procés de liquidació.

Així doncs, tal com va explicar Martínez, com que aquest deute no existeix, no pot haver-hi activitats comercials o lucratives en tot aquest espai i, si n’hi ha, el terreny ha de tornar a les mans del Port o s’ha de modificar l’activitat una vegada finalitzada la concessió, motiu pel qual cal revisar “cas per cas” cadascuna de les activitats incloses en la zona, en concret, entre la Pèrgola i el magatzem cinc, el que inclou per exemple l’edifici Veles e Vents.

No obstant això, un contundent informe jurídic del secretari municipal (complet al final de la informació), remés per l’Ajuntament a l’APV quan es va produir la condonació del deute i que aborda la qüestió inicial, contradiu el que ha expressa l’Advocacia de l’Estat aportant jurisprudència abundant, en concret, posant com a exemple contenciosos similars que es van produir amb Port Aventura o Terra Mítica, entre altres.

Segons el document, “la qüestió està resolta pel Tribunal Suprem des de la seua coneguda sentència de 16 de juliol de 1997, dictada amb relació a l’adjudicació a favor d’unes entitats privades de la implantació d’un parc temàtic d’atraccions (Port Aventura), en què l’alt tribunal encunya la seua tesi sobre l’evolució en la societat moderna del concepte d’utilitat pública i interés social i la seua nova configuració com a mecanisme al servei no solament de serveis de titularitat pública, sinó també d’una altra mena de polítiques sectorials de la més variada índole, entre les quals estan les de tipus econòmic, recreatiu i turístic”.

La sentència esmentada afirma que “la vella concepció de la causa expropiandi com a necessàriament relacionada amb la realització d’obres o la implantació de serveis de titularitat pública ha deixat pas, en la complexa i canviant societat contemporània, a una nova configuració de la potestat expropiatòria –que coexisteix amb l’anterior– com a instrument al servei de polítiques d’ordre sectorial relacionades amb l’assoliment de finalitats d’interés social de la més variada índole, de les quals no s’han d’excloure, per descomptat, les d’ordre econòmic, recreatiu i turístic”.

L’informe explica que es dona suport a aquesta doctrina jurisprudencial en els raonaments fets pel Tribunal Constitucional en la seua Sentència número 166 de 19 desembre de 1986, en què, partint de “la transformació que la idea de l’estat social introdueix en el concepte del dret de propietat privada” i de “la complicació cada vegada més intensa de la vida moderna, especialment notable en el sector econòmic”, conclou que s’ha produït “un procés d’extensió de l’expropiació forçosa a tota mena de drets i interessos patrimonials i a tota categoria de finalitats públiques i socials.”

Encara que aquesta doctrina jurisprudencial, afig l’informe del secretari, es refereix a la matèria expropiatòria, “les seues conclusions ens semblen perfectament traslladables al cas que ens ocupa, perquè si aquesta nova concepció àmplia o extensiva de la utilitat pública o interés social regeix en el marc de la potestat administrativa exorbitant per excel·lència, com és la privació coactiva als particulars mitjançant expropiació forçosa d’un dret protegit per l’article 33 de la Constitució com és el dret de propietat, amb més motiu ha de resultar aplicable igualment en el més modest àmbit dels usos admissibles per als béns desafectats i cedits gratuïtament”.

Una aplicació concreta de la doctrina jurisprudencial esmentada en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana es va produir anys més tard amb la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el 2002, dictada en el recurs contenciós presentat contra l’aprovació definitiva per la Generalitat Valenciana del pla especial per a la formació d’un patrimoni públic del sòl de la Generaltat Valenciana en els termes municipals de Benidorm i Finestrat, l’objecte dels quals era la implantació d’un parc temàtic (Terra Mítica), així com d’altres activitats d’importància per a l’economia regional i el desenvolupament turístic de la Comunitat Valenciana: “El recurs contenciós administratiu interposat, un dels motius impugnatoris del qual era l’absència d’utilitat pública en la finalitat social del Pla Especial, va ser desestimat per la sala amb fonament en la jurisprudència del Tribunal Suprem esmentada”.

En conclusió, entén el secretari municipal que, “aplicant la doctrina jurisprudencial exposada, els béns desafectats i cedits a l’Ajuntament de València no tindrien per què destinar-se exclusivament a usos dotacionals públics, sinó que resulten igualment admissibles un altre tipus d’usos urbanístics de naturalesa privada com són els terciaris, en la mesura en què satisfacen els concrets fins d’utilitat pública o interés social que van presidir la celebració del Conveni de 26 d’abril de 2013, això és, la realització d’una actuació urbanística d’obertura de la ciutat de València a la mar i d’integració del port amb la ciutat”.

A més, constata que “els usos urbanístics que el Pla Especial de la Marina Reial Joan Carles I atribueix als terrenys desafectats i cedits a l’Ajuntament de València una combinació d’usos dotacionals públics (viari, espais lliures, aparcament i ús dotacional múltiple) i una variada gamma d’usos terciaris (recreatiu, comercial, oficines i hoteler). No obstant això, sí que considera que l’ús hoteler previst al costat de l’Estació Marítima s’hauria de revisar, perquè no respon a l’esperit dels diferents convenis d’integrar els espais a la ciutat.

Ribó i Gómez insisteixen que la Marina és de la ciutat

L’alcalde de València, Joan Ribó, va defensar dimarts, juntament amb la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, que “la Marina de València és de la ciutat de València”. Al fil de les manifestacions del president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, sobre la gestió de les concessions de la Marina i la seua revisió “una per una”, l’alcalde va recordar que l’ampliació del port va comportar en el seu moment nombroses cessions per part de la ciutat, especialment des del barri de Natzaret. Ribó va reiterar que l’informe de l’Advocacia de l’Estat sobre l’ús de les concessions del Port, és “únicament un informe, i no una sentència judicial”, i ha assegurat que “en el seu moment hauran de parlar els tribunals”.

“Per descomptat, continuaré defensant la posició de l’Ajuntament de València que la Marina és un espai de la ciutat, tal com ho ha sigut en els últims anys”. De fet, segons va explicar, el nombre de ciutadanes i ciutadans que fan ús de la Marina per a esport, oci, innovació o activitats lúdiques no ha deixat de créixer en els últims anys: dels 7,5 milions de visites registrades l’any 2019 s’ha passat a 9 milions l’any passat, el 2022. “Per tant, la Marina és ara mateix un espai on la gent fa moltíssimes activitats; i defensar que tot el que aporte diners torne al Port em sembla una solució que no recull l’objectiu inicial –ha afirmat l’alcalde Ribó–cosa que, per descomptat, no permetrem; per això, en el seu moment, hauran de parlar els tribunals”, va dir.

Per part seua, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va instar “a reinicialitzar moltes coses des de la salvaguarda d’un aspecte en què tots hem d’estar d’acord, que és posar-nos en l’òptica del ciutadà que vol gaudir de la Marina i traure el màxim potencial dels seus espais: aquest ha de ser l’objectiu únic”, ha defensat.

“És primordial –va afegir Gómez– que la Marina siga un espai de la ciutadania, de la ciutat, un àmbit que aprofitem perquè les empreses més capdavanteres puguen localitzar-s’hi, i aprofitar el seu potencial també en l’acceleració d’ocupació, que la ciutadania puga veure com un espai propi”.