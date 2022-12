Juristes Valencians reclamen que la reforma de la Constitució per a recuperar el dret civil es faça abans de les autonòmiques

La reforma puntual de la Constitució Espanyola per a recuperar la competència legislativa derivada del dret civil foral, que la Comunitat Valenciana va exercir entre 2008 i 2016 fins que el Tribunal Constitucional la va anul·lar perquè no estava emparada en la Carta Magna, ha de dur-se a terme abans de les eleccions autonòmiques del pròxim mes de maig. Així ho reclama l'associació Juristes Valencians, que lidera des de fa uns anys una reivindicació pràcticament unànime de les forces política i de la societat valenciana.

En un comunicat, Juristes Valencians “agraeix als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que haja conclòs el període d'esmenes en la tramitació de la reforma de l'article 49 de la Constitució, després de més de 60 pròrrogues” i reclama a Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo que “abans de les eleccions de maig de 2023 per a renovar les Corts Valencianes, s'escometa la reforma constitucional per a la recuperació ”efectiva“ de la capacitat legislativa civil prevista en l'Estatut des de fa 40 anys”.

La reforma que concerneix al dret civil valencià es tramita, de manera “conjunta, urgent i exclusiva” amb la modificació, promoguda pel Cermi (Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat), del terme “disminuït” inclòs originalment en el text constitucional per a substituir-lo per una referència a les persones amb discapacitat.

“L'esmena plantejada per Compromís per motius de 'economia processal' a sol·licitud de Juristes Valencians, i reforçada amb una PNL presentada pel diputat per Alacant de Pomdemos Txema Guijarro el mes de setembre passat, a fi de la tramitació conjunta i exclusiva de les dues reformes tècniques de la Constitució, compta, com explica l'esmena, amb un formidable suport social en la Comunitat Valenciana, inclòs el polític del PP i el PSOE en la Comunitat Valenciana, dels plens de 541 municipis valencians, i una gran representació de la societat civil per a fer efectiva una competència legislativa per a aprovar lleis civils en l'àmbit del dret de família o successori, com disposen en l'actualitat altres sis comunitats autònomes”, ha recordat l'associació de juristes.

El president de Juristes Valencians, José-Ramón Xirivella, ha agraït a Unides Podem i ERC “que no hagen introduït en el debat, altres qüestions que hagueren pogut entorpir l'aprovació d'aquestes dues reformes socials en els pocs mesos que queden de legislatura davant la impossibilitat d'aconseguir les majories de tres cinquens dels diputats i senadors requerides per l'article 167 per a realitzar modificacions 'ordinàries' de la Carta Magna”. Al mateix temps, Xirivella reclama a Ciutadans, PNB, Vox i Junts la seua col·laboració per a donar resposta positiva a la reforma que es planteja.

Finalment, Chirivella exigeix als lideres del PPCV i PSPV, Carlos Mazón i Ximo Puig, “insistència davant les direccions dels seus partits per a traslladar la voluntat de la societat valenciana de restituir una capacitat legislativa aplicada entre els anys 2008 i 2016 abans de les eleccions autonòmiques de maig de 2023”.