La justícia denega a l’Església l’accés dels seus fidels amb cotxe a la zona controlada per càmeres del centre de València

“El fet que es restringisca l’accés rodat a una determinada àrea o recinte de la ciutat per raó de la preservació del patrimoni històric i cultural de la ciutat amb la finalitat d’evitar aglomeracions, millora en la prestació dels serveis públics, o de preservació del medi ambient i evitar contaminació per a tutelar valors ecològics i evitació de sorolls a més de ser un objectiu legítim i lloable de cap manera impedeix o prohibeix la llibertat religiosa o de culte quan qualsevol persona podria desplaçar-se a aquestes parròquies o esglésies recorrent al transport públic de proximitat o pels seus propis mitjans”.

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es pronuncia així de contundent en la decisió emesa el 9 de març passat en resposta a la denúncia plantejada per l’Arquebisbat de València contra l’àrea de prioritat de residencial (APR) de Ciutat Vella, la zona delimitada amb càmeres a què només tenen accés els residents, els comerciants i els diferents serveis que per la seua activitat professional necessiten permís.

Segons l’escrit avançat per Radio Valencia Cadena SER i a què ha tingut accés elDiario.es, l’Arquebisbat posa en relleu en el recurs presentat que “dels 27 supòsits previstos en l’acord que permeten l’entrada dels particulars en l’àrea delimitada, cap té en compte aquesta possibilitat per a les esglésies o les parròquies que hi haja i que en són 12, per la qual cosa es vulnera el dret a la llibertat religiosa i de culte per a totes les persones que volen accedir a aquestes esglésies”.

D’altra banda, afig que “aquestes restriccions també vulneren el dret a la llibertat de circulació i residència de l’article 19 de la Constitució espanyola així com l’article 45 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea”, per la qual cosa sol·licita “la nul·litat de l’acord del 27 de novembre de 2020 i indirectament també sol·licita la nul·litat de ple dret de l’article 20 de l’Ordenança de mobilitat de l’Ajuntament de València”, que regula l’APR.

En la seua sentència, la sala tomba un per un tots aquests arguments, però sí que obliga l’Ajuntament que introduïsca de manera explícita en la normativa la possibilitat que els rectors que visquen fora de l’APR puguen accedir lliurement a la zona restringida per a oficiar les misses, equiparant-los als comerciants o els professionals de serveis diversos que requereixen accés.

Així doncs, respecte al fet que l’APR limita la llibertat de circulació, de residència i de culte, la resolució afig a allò que s’ha reproduït més amunt que “no es pot acollir que una restricció a una manifestació de la llibertat deambulatòria o de circulació com pot ser el trànsit rodat puga suposar un impediment per a l’exercici a la llibertat de circulació o de residència, més encara quan hi ha una justificació de caràcter ambiental o cultural per a imposar-la al mateix temps que s’eviten aglomeracions de persones per raons de seguretat o d’ordre públic; per tant ha de rebutjar-se la pretensió que es declare la vulneració del dret fonamental a la llibertat religiosa o de culte i a la llibertat de circulació i de residència”.

Sobre la no inclusió de les esglésies i les parròquies en les excepcions, afirma la sala que “dins de tot l’elenc d’empreses i situacions previstes per a permetre’ls l’accés rodat en els termes ja indicats, no trobem justificació perquè les esglésies i les parròquies situades en l’àrea d’accés restringit no tinguen una previsió similar d’atenció per part d’aquesta disposició per bé que, com resulta obvi, atenen necessitats de culte i presten assistència religiosa a les persones que concorren als seus actes i cerimònies per a la qual cosa necessiten individus que oficien aquests actes i siguen auxiliades per altres, incloent-hi les que han de cuidar dels seus edificis i centres, que s’han de desplaçar a aquests llocs per a la qual cosa necessiten en molts casos recórrer a turismes d’ús particular”.

No obstant això, deixa clar que “si volem donar a la part actora un tractament igual que a les empreses i les entitats amb què admetem la comparació per a reconéixer-li el dret i la pretensió exercitada, l’autorització no se li podria estimar mai de manera indiscriminada per a tots els fidels que assistiren a les cerimònies i funcions religioses, sinó solament amb les limitacions previstes en l’apartat assenyalat, és a dir, accés permanent per als vehicles de la seua lliure elecció i addicionalment accessos puntuals de fins a 10 vehicles de la seua lliure elecció al mes”.

A més, insisteix que “concedir el dret sense limitació numèrica sí que suposaria un privilegi o favoritisme sense causa en relació amb els seus iguals”.

Grezzi, satisfet amb la sentència

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha valorat positivament la resolució judicial: “Des de l’Ajuntament, i m’aventure a creure que des de tota la ciutat que celebra la transformació que està duent-se a terme i que ens ha portat al fet que València siga l’any vinent la capital verda d’Europa, la sentència del TSJCV és plenament satisfactòria, perquè avala no sols la legalitat de l’APR, sinó que posa en valor les mesures de pacificació del trànsit, protecció del patrimoni, el servei públic de transport com a element fonamental de mobilitat i la importància de cuidar el medi ambient i la salut”.

Únicament, la sentència apunta “estimar en part” el recurs pel que fa a la inclusió explícita de “les parròquies i les esglésies que estan dins d’aquesta àrea”, en el punt núm. 7 i) de l’acord de creació de l’APR, pel qual l’Ajuntament ja autoritzava els titulars d’esglésies o qualsevol altre edifici destinat al culte religiós a operar-hi, per la qual cosa el funcionament de l’APR no experimentarà cap canvi.

“Encara que la sentència encara no és ferma, la rotunditat amb què manifesta que l’APR mai ha suposat un límit per a la llibertat religiosa, ni l’accés als llocs de culte o qualsevol altre en la zona de prioritat residencial, imagine que hauria de donar per resolta qualsevol absurda polèmica sobre un altre tema en què es corrobora el minuciós treball realitzat pels tècnics municipals”, ha conclòs el regidor.

En aquest sentit, fonts municipals afirmen que en el seu moment tan sols van registrar un escrit per part de l'Església de Sant Nicolás sol·licitant permís per a accedir a la zona APR. Segons la resposta municipal a la qual ha tingut accés aquest diari, “la Parròquia Museu de Sant Nicolás per a aconseguir dret d'accés a determinats vehicles haurà de presentar les declaracions responsables que s'ajusten a les seues condicions (propietaris o arrendataris d'habitatges o de places de garatge, associació que disposa d'un local, etc.)”. En tots aquests casos “a més dels vehicles de la seua titularitat, tindran dret a accés vehicles que quedaran a lliure elecció de la Parròquia, facilitant-los per a la seua gestió una clau d'usuari que permetrà modificar les matrícules d'accés en funció de les seues necessitats”.

A més, afig que “en cas que la seua condició no es trobe recollida en cap de les lletres de la a) a la p) del punt 7 de l'apartat tercer de les condicions d'accés podrà acollir-se a la lletra q) ”Amb caràcter excepcional, altres persones interessades i prèvia justificació de la necessitat d'accedir al APR“.