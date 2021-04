El jutge acusa Carlos Fabra de simular un préstec a la seua filla a tornar quan complira 117 anys per ocultar un habitatge de luxe a Pozuelo de Alarcón

Malgrat l’augment de l’esperança de vida, el jutge que instrueix la causa contra l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra no creu que el préstec que van orquestrar l’expolític del PP i la seua filla Claudia sobre un habitatge de luxe a Pozuelo de Alarcón (Madrid) fora real. Més aïna, segons apunta l’instructor Jacobo Pin en la interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es, es tracta d’un ardit per a “simular una situació patrimonial fictícia” amb l’objectiu d’amagar la propietat a l’Agència Tributària i evitar així pagar els deutes previstos per la sentència ferma que el va condemnar. El pretés préstec havia de tornar-se amb un termini d’amortització de cinc dècades, quan Fabra tinguera “117 anys”, destaca el magistrat.

L’habitatge, situat a la urbanització La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid) té una superfície construïda de 546 metres quadrats i va ser adquirit per l’empresa familiar Carmacas SL, malgrat ser una empresa pràcticament sense ingressos per activitats mercantils. Amb tres plantes, garatge i piscina, segons les dades consultades en el cadastre, la propietat està situada en una de les zones més exclusives de la capital, protegida amb seguretat privada i amb veïns famosos del món de la televisió i del futbol professional.

La simulació va començar pocs mesos després que s’incoara la causa penal contra l’expolític del PP, mitjançant la societat familiar Carmacas SL, dedicada als serveis en matèria d’assessorament laboral i de formació per a prevenció de riscos laborals. Claudia Fabra, apoderada de la mercantil, va mitjançar per adquirir el luxós habitatge per un import de 691.173 euros. Poc després de ser nomenada apoderada de Carmacas SL, la filla de Fabra i el seu marit Fernando Castro Izuzquiza (directiu del sector de les telecomunicacions i candidat del PP en una llista electoral del 2003) van subscriure un contracte de lloguer amb la mercantil per un preu de 2.200 euros mensuals i per un termini d’una dècada.

El contracte va establir l’habitatge com a domicili familiar del matrimoni i destinava les quotes abonades des de comptes de la parella del contracte de lloguer a pagar el préstec hipotecari pendent. Quan Fabra va començar a tindre problemes amb la justícia, la seua filla “va simular comprar al seu pare” la totalitat de les participacions en Carmacas SL, amb un augment cridaner del preu. La sospitosa adquisició va disparar el valor de l’empresa en un 4.723%. Si en la constitució de la societat, cada acció tenia un valor nominal de 30,05 euros, la compra de la participació de Carlos Fabra li va eixir a la seua filla per un preu de 1.449,61 euros cada participació.

L’empresa, constituïda davant el notari de Castelló Joaquín Serrano Yuste, relacionat amb el PP, també va pagar a l’exdona de Fabra una nòmina de 24.658 euros entre febrer del 2007 i juliol del 2008, malgrat que mancava de cap activitat real. Així doncs, el president de la Diputació de Castelló llavors va traçar una “mera estratègia de despatrimonialització”, pel fet que la venda es va fer “sense cap mena de flux de fons” i amb un ajornament del pagament de la compravenda per 16 anys.

Quan Fabra va ser condemnat en sentència ferma el 2013 per l’Audiència Provincial de Castelló, davant un requeriment de l’Agència Tributària, la seua filla Claudia va presentar un “pretés contracte de compte de crèdit” entre l’expolític del PP, com a creditor, i la mercantil Carmacas SL, com a deutora, pel qual s’augmentava el límit del compte de crèdit de 315.000 euros a 600.000, es reduïa el tipus d’interés anual del 5% al 4% i s’augmentava el termini d’amortització de cinc a 50 anys a partir de la renovació, és a dir quan l’expresident de la Diputació de Castelló “tinguera 117 anys”, destaca el magistrat.

A més, afig la interlocutòria, “per acreditar una pretesa insolvència futura i desprendre’s nominalment del capital per ocultar els seus béns sense perdre’n en realitat el control”, Fabra va transferir des de comptes personals a comptes de la mercantil Carmacas SL “una quantitat important de diners”. El gendre de Fabra no sols coneixia l’“operativa defraudadora”, sinó que “participava directament” en el maneig dels fons i donava compte “puntualment” al seu sogre de la situació de l’empresa, tal com acrediten uns quants correus electrònics intervinguts en l’habitatge de l’expolític del PP.

Del contingut d’un dels correus electrònics, afirma el magistrat, “es desprendria el disseny d’una operació mercantil” per part de Fernando Castro per a simular el pagament d’un deute pendent de Carmacas SL amb Fabra i la seua dona “a través del flux circular d’uns mateixos fons per diferents comptes fins a tornar al compte d’origen”. Fabra i la seua exdona, així com la filla del matrimoni i el seu marit, figuren com a investigats en la causa.