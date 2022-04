El jutge demana la imputació de Mónica Oltra pel cas dels abusos del seu exmarit a una menor tutelada

El Jutjat d'Instrucció número 15 de València ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la imputació de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, pel cas dels abusos sexuals del seu exmarit a una menor tutelada.

Així es desprén de la resolució en la qual el jutge demana al tribunal que cite com investigada Oltra en veure indicis delictius. Es remet al TSJCV davant la condició d'aforada d'Oltra. En el procediment s'investiga el presumpte encobriment dels abusos sexuals que va patir en un centre una menor tutelada a les mans de l'exmarit d'Oltra entre 2016 i 2017.

El jutge Vicente Ríos investiga si el departament d'Oltra va dur a terme una investigació “parajudicial” després d'una denúncia pel suposat encobriment dels abusos sexuals patits per la llavors menor, Maite T., l'advocat del qual és José Luis Roberto, líder del partit ultra Espanya 2000.

Després d'interrogar com investigats 13 alts càrrecs de la conselleria i treballadors del centre, el titular del Jutjat d'Instrucció número 15 de València considera que Mónica Oltra “ha de ser escoltada com investigada”. “S'ha esgotat la investigació en tot el que ha sigut possible sense dirigir el procediment contra la persona aforada, ni afectar els seus drets”, abunda la interlocutòria.

Donada la condició d'aforada d'Oltra, la resolució eleva a la Sala Civil i Penal del TSJCV l'exposició raonada de les actuacions perquè adopte una decisió. Així, el jutge considera “ineludible” la imputació de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana per a la “completa investigació dels fets”.

L'instructor assegura que existeixen “indicis racionals i sòlids” de la participació de Mónica Oltra en uns fets que, segons l'Audiència de València, “pogueren tindre rellevància penal”. En definitiva, “no resulta ja possible progressar en la investigació ordenada” sense que la vicepresidenta del Consell “siga escoltada com investigada, sense perjudicar el seu dret constitucional de defensa i sense perjudicar el dret d'acció de les parts acusadores” i de les defenses dels altres imputats.

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València va ordenar, a instàncies de la defensa de la menor, la reobertura de la investigació sobre la gestió que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va realitzar del cas, en la qual consideren que va haver-hi desprotecció a la víctima.

L'escrit de l'Audiència de València sostenia que els fets denunciats podien ser constitutius del presumpte delicte d'abandó de menor desvalgut per omissió dels deures inherents a la guarda i custòdia que corresponien al departament d'Oltra. La resolució al·ludia a la “inaplicació dels protocols d'actuació institucional en casos de sospita d'abusos sexuals a menors i incompliment del seu deure de custòdia”, a més del “deure de denunciar els delictes que es tinguen notícia puguen haver-se perpetrat contra els menors sota la seua guarda”.

Després de la denúncia de la víctima, l'associació Gobierna-te, de l'agitadora Cristina Seguí, es va querellar contra Oltra i es va personar com a acusació popular. Encara que en un primer moment la querella va ser desestimada pel jutge, l'Audiència de València va ordenar que s'investigara la gestió de la Generalitat sobre la denúncia dels abusos. El relat de la querella justificava “plenament l'inici d'una investigació penal donat el sospitosa que resulta l'actuació del personal directiu i tècnic de la conselleria”, va afirmar la secció quarta.

L'Audiència de València considerava que s'hauria produït una “instrucció parajudicial” sobre la denúncia inicial de la menor que “lluny de ser protegida va ser objecte d'una injustificada persecució”.

Durant la instrucció, el titular del Jutjat d'Instrucció número 15 de València ha pres declaració com investigats a Rosa Molero, directora general d'Infància i Adolescència de la conselleria; a Gemma Plaza, subdirectora general; a Isabel Serra, directora territorial a València; a Jesús Manuel Esquiu, secretari territorial; a la funcionària María José Navarro, instructora de la informació reservada sobre els abusos a la menor; a María Isabel Año, psicòloga del Servei d'Atenció Psicològica a Menors Víctimes d'Abusos Sexuals; a la cap de servei María Amparo Nogués; i al cap de secció Francisco Soriano.

També han declarat com investigats Ana María García, tècnic responsable del centre d'acollida Niño Jesús on es van produir els abusos; María Isabel Domingo i Ana Isabel Junquera, directora i psicòloga, respectivament, del centre; i a l'actual directora territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives a València, Carmen Fenollosa.