Un jutge investiga la mà dreta del líder de Vox a València per apropiació indeguda de 40.000 euros

Francisco Joaquín Chardí Peris, exregidor del PP a Catarroja i considerat l’actual mà dreta del líder de Vox a València, va enviar un missatge de WhatsApp a la seua dona el 21 d’octubre passat en què la informava que havia transferit 40.000 euros d’un compte al seu per pretesos motius fiscals. El compte bancari va quedar pràcticament buit.

La seua dona, Genoveva H. C., de qui estava separat i actualment en procés de divorci, va interposar un querella pels presumptes delictes d’administració deslleial i apropiació indeguda. Així doncs, el titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Catarroja va admetre a tràmit la querella i va citar a declarar com a investigat Francisco Chardí el 21 de març passat, segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es.

Chardí Peris va ser regidor de Seguretat Ciutadana i Urbanisme de l’Ajuntament de Catarroja fins que va dimitir el 2010, segons va dir per “motius personals”. Després d’abandonar el PP, va recalar en Ciutadans com a número dos de la formació taronja en la localitat. El tercer partit en què ha aterrat ha sigut Vox, en el qual segons diverses fonts exerceix com a mà dreta del líder a València i portaveu adjunt en les Corts Valencianes, José María Llanos, arran de la dimissió com a sotssecretari provincial de Relacions Institucionals del partit ultra i exassessor en la Diputació de València, Chimo Díaz, a conseqüència del seu processament per haver estafat una anciana.

L’home va assegurar a la seua dona, també exregidora del PP a Catarroja, que li tornaria immediatament els 40.000 euros. Després d’uns quants requeriments, la devolució dels diners mai es va produir. “Tenim por que aquests diners no es puguen recuperar mai”, assegura una font pròxima al cas. Francisco Chardí Peris és gerent, administrador i soci de la firma Cansafresc SL, dedicada al comerç a l’engròs de fruites i hortalisses i domiciliada al Puig de Santa Maria.

En la declaració davant el jutge, l’empresari va negar que s’haguera apropiat de la quantitat i va justificar la transferència per un pretés deute de la seua parella, segons fonts jurídiques. La tesi de la defensa del militant de Vox contrasta amb el missatge de WhatsApp, incorporat a la causa, en què Chardí avisava la seua dona que necessitava els diners per a fer front a despeses fiscals. Tots dos van coincidir com a edils a Catarroja durant el mandat de l’alcalde popular Francisco Chirivella.

La causa està pendent de la sol·licitud imminent d’obertura de judici oral. Vox, seguint la seua política de veto a determinats mitjans de comunicació, no ha contestat les preguntes d’aquest diari.

Plagi d’un exdiputat de Vox a una alumna

La formació d’extrema dreta ha patit unes quantes baixes en els seus quadres més pròxims a la direcció provincial i fins i tot entre els seus parlamentaris. La dimissió del diputat autonòmic David Muñoz, a l’inici de la legislatura, va coincidir amb el seu acomiadament com a professor en la Universitat Catòlica de València (UCV) a conseqüència d’un plagi d’un treball de final de grau d’una de les seues alumnes per a una iniciativa parlamentària.

Muñoz va col·locar la seua dona com a administrativa del grup parlamentari i continua exercint com a mà dreta de la líder de Vox a Castelló, Llanos Massó. L’acomiadament ha sigut declarat improcedent, segons ha informat El Español, perquè el llavors diputat va retirar la iniciativa parlamentària. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha condemnat a la UCV a indemnitzar el dirigent de Vox amb 20.000 euros.