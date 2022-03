Un jutge obliga Noves Generacions d’Alacant a celebrar un congrés extraordinari al cap de nou anys

Álvaro Alarcón, militant de Noves Generacions, ha aconseguit amb un advocat d’ofici que l’organització juvenil del PP d’Alacant haja de celebrar un congrés extraordinari al cap de nou anys. El titular del Jutjat de Primera Instància número 7 d’Alacant ha estimat la demanda interposada per Alarcón i ha acordat la convocatòria dels militants i afiliats de Noves Generacions a un “congrés o assemblea a fer en la seua seu social” en una sentència que no és ferma i contra la qual hi ha recurs d’apel·lació.

El jutge recorda que els estatuts de l’organització juvenil reconeixen el dret dels militants a elegir el president regional, provincial i local a través d’un congrés. “No s’ha d’admetre”, afirma la sentència, que Noves Generacions d’Alacant “continue des d’octubre del 2017 sense elecció d’un president”.

“Una cosa és que circumstàncies excepcionals ‘greus’ permeten nomenar comissions que governen transitòriament algunes de les organitzacions territorials i una altra de molt diferent que es prive els militants del seu dret de sufragi per a l’elecció d’un president des de fa més de quatre anys”, abunda el jutge, que recorda que el termini transitori per a una gestora és de sis mesos.

Així doncs, no consta “quines eren aquelles raons excepcionals greus que justificaven la no convocatòria d’un congrés o la no elecció d’un president”. Des del 2019, “no hi ha hagut cap procés electoral”, afig la sentència. El magistrat retrau a l’organització juvenil que no atenguera el requeriment notarial que, de manera extrajudicial, va plantejar el militant. “Pretendre que un partit democràtic no pot seguir un procediment democràtic per al nomenament dels seus presidents pel fet que hi haja processos electorals manca de sentit”, conclou. “En aquest cas”, abunda la sentència, “mai resultaria procedent la participació dels afiliats en l’elecció dels seus càrrecs”.

Noves Generacions, representades pel lletrat Manuel Villar Sola, regidor a l’Ajuntament d’Alacant i assessor jurídic del grup municipal popular, no va comparéixer en la vista. Qui sí que ho va fer com a testimoni va ser Juan Carlos Caballero, president autonòmic de l’organització juvenil, que va reconéixer que va ser nomenat mitjançant d’un congrés, igual que el seu antecessor. Les declaracions dels testimonis “evidencien” que les decisions sobre la convocatòria de congressos “apareixen subordinades als interessos electorals a cada moment del Partit Popular”, diu la sentència.

“Assenta un precedent important” per a la resta de les gestores

Adrián Santos, l’últim president de Noves Generacions d’Alacant, va ser elegit en un congrés el 2013 i va dimitir dos anys més tard. “Han transcorregut gairebé nou anys des de l’última possibilitat dels afiliats de decidir democràticament el seu president”, recorda el jutge. La sentència imposa el pagament de les costes a l’organització juvenil i evidencia que “la independència judicial continua sent un dels pilars” de la democràcia, ha dit el militant que va interposar la demanda en un comunicat.

Álvaro Alarcón, representat per l’advocat Eduardo Yagües Fabregat , també ha agraït el “bon funcionament” del torn d’ofici del Col·legi d’Advocats d’Alacant perquè els ciutadans amb recursos limitats “puguen enfrontar-se, en legítima protecció dels seus drets, contra els poders polítics amb recursos econòmics molt superiors”.

La sentència, destaca Alarcón, “fa servir una argumentació idèntica a la que aquests mesos ha mantingut” la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per a aplicar els estatuts del PP i celebrar un congrés regional del partit.

El jutge recull la doctrina del Tribunal Suprem que va condemnar el 2020 el PP “liderat llavors per [Mariano] Rajoy per circumstàncies idèntiques”. A més, afirma el demandant, “assenta un precedent jurisprudencial important que podria desbloquejar la celebració d’altres congressos, com el que Ayuso reclama a Madrid, i donar solució per la via dels tribunals a les desenes de gestores que el partit manté a tot Espanya en contra dels seus propis estatuts”.