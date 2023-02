Un jutge obri un expedient de control al CIE de València per les denúncies d’“espionatge” d’una advocada

El titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de València, encarregat del control del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors (València), ha incoat un expedient de control arran d’una queixa rebuda per una lletrada que ha denunciat “intervencions dels funcionaris policials en les converses” entre els voluntaris que fan tasques d’acompanyament amb els migrants que atenen en el recinte.

La lletrada, assessora jurídica de la campanya CIEs No, ja va presentar una queixa el 15 de juliol de 2022. L’expedient de control incoat arran d’aquella queixa va acordar, l’1 de setembre, que “atés el caràcter privat de les entrevistes, no poden fer ús de cap tipus de les converses que puguen escoltar entre ells [interns i acompanyants]”.

Tanmateix, la mateixa lletrada ha tornat a denunciar davant el jutge que “les setmanes passades” s’han tornat a repetir les “intervencions” dels funcionaris policials encarregats de la vigilància del recinte en les converses que mantenen els voluntaris de la campanya amb els interns. L’escrit fins i tot denuncia que els funcionaris van arribar a mostrar la seua “disconformitat” amb el contingut de les converses, teòricament privades, i adjunta fotografies d’agents que “se situen d’esquena a la porta de l’habitació”.

La posició dels agents, situats a la porta de l’habitacle en què es fan les entrevistes, “els permet escoltar, cosa que no té cap sentit des de la perspectiva garantista de la seguretat”, afig l’escrit.

Anteriorment, abunda l’assessora jurídica, els funcionaris mantenien la porta oberta (“a fi de mantindre la seguretat dels visitants”), però se situaven a l’altra banda del corredor, cosa que “sí que els donava un control visual de l’interior de l’habitació i la distància garantia la privacitat de l’entrevista”.

El jutge encarregat de la vigilància del recinte, arran d’aquesta segona queixa, ha incoat un nou expedient de control del CIE i ha demanat als seus responsables que informen “el que s’escaiga”. “Amb el resultat d’això s’acordarà”, agrega.

La campanya CIEs No considera que es tracta d’“espionatge” a les visites que reben els interns i recorda que les persones que fan tasques d’acompanyament han demanat privacitat “reiteradament”. També asseguren que s’han donat “situacions similars” amb els professionals del Servei d’Orientació Jurídica en el CIE del Col·legi d’Advocats de València.

Els activistes assenyalen que, el 15 de març passat, quan es va tramitar la primera queixa, els agents van expulsar un membre de la campanya ciutadana que atén els migrants durant una visita. Prèviament, el 22 de juny, un altre agent hauria interromput “de manera brusca” la trobada indicant que el seu “superior” havia donat la “instrucció” que “s’havien acabat les visites”, segons la versió de CIEs No. També relaten que un comandament policial va acusar els activistes de “calfar el cap als interns” i hauria afirmat que l’agent que vigilava la visita interrompuda havia sentit que les persones acompanyants havien dit a l’intern que “la policia és racista”.

Després del pretés incident, els membres de la campanya van abandonar el recinte. CIEs No considera que els responsables de Sapadors han fet “cas omís” del primer acord del jutge, ja que la policia “continua espiant les visites” i “intervenint en les entrevistes”.

La campanya CIEs No no infringeix el reglament dels centres d’internament, que reconeix drets com la preservació de la intimitat o a “entrar en contacte amb organitzacions no governamentals”. Els activistes recorden que una interlocutòria del jutge de control del recinte d’internament del 2011 indicava que les ONG que assisteixen els interns “superen el mer concepte de visites de suport” i són “els que millor poden assistir, auxiliar, defensar i articular la protecció dels immigrants internats”.