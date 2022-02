Una jutgessa anul·la per usura una targeta de crèdit renovable i retrau al banc “mala fe” per a “entorpir” la reclamació

Una jutgessa ha dictaminat que el contracte d’una targeta de crèdit renovable (revolving) d’un usuari mort va augmentar el tipus d’interés nominal (TIN) quasi quatre punts respecte de la mitjana i dos punts la taxa anual equivalent (TAE) després de “modificacions unilaterals” per part de l’entitat Wizink Bank. La sentència considera que es tracta d’usura i condemna el banc a tornar als fills del difunt 55.981,41 euros pels interessos cobrats indegudament.

Les targetes de crèdit renovable són una modalitat en què totes les compres o disposicions d’efectiu que es facen queden ajornades automàticament, encara que amb la contrapartida del cobrament d’uns interessos altíssims. Fa poc, una jutgessa de Castelló va elevar una qüestió prejudicial sobre el llindar d’usura d’aquesta mena de targetes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel fet de considerar que la doctrina del Tribunal Suprem no fixa un criteri “objectiu, clar i precís”.

L’home va contractar la targeta amb Citibank el 1993, que el va transmetre posteriorment a Wizink Bank. Els hereus, representats pel despatx alacantí Bufete Sanz & Abogados, a penes conservaven els documents contractuals, motiu pel qual van reclamar la documentació en poder de l’entitat.

Un requeriment que, segons la sentència de la titula del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Caravaca de la Cruz (Múrcia), “no va ser atés” per part de l’entitat de crèdit, amb una “evident mala fe” i amb la “intenció d’entorpir en la mesura de les possibilitats la reclamació”.

Es tracta de documentació, argumenta la jutgessa, a què els hereus tenen dret a accedir. És més, “en seu judicial, la part demandada s’ha cuidat de no aportar cap document contractual”, postil·la la sentència. A més, el banc no ha acreditat que fera una anàlisi de risc “valorant les circumstàncies específiques personals i econòmiques” de l’usuari.

L’entitat argumentava que en aquest tipus de contractes, “l’interés normal dels diners no és l’interés mitjà dels préstecs personals al consum”, per la qual cosa no es podia considerar usurer. “No és notablement superior al tipus d’interés habitual en el mercat de targetes de crèdit renovable“, defensava l’entitat.

Per contra, la sentència, contra la qual es pot fer recurs d’apel·lació, estableix que “està clar” que la TAE aplicada de més del 24% “és notòriament superior a la normal de diners i manifestament desproporcionat a les circumstàncies del cas”. En la data de subscripció del contracte, la TAE era inferior al 10%, però el 2018 va augmentar en 14 punts.

Així doncs, la jutgessa ha declarat nul el contracte i obliga Wizink Bank a abonar als fills del difunt 55.981,41 euros pels interessos cobrats indegudament.