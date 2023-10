La jutgessa processa el blanquejador de la màfia russa a Benidorm i li atribueix el rol de “lobbista” del PP per als seus negocis

Alexey Shirokov, presumpte cap d’una trama de la màfia russa assentada en la costa valenciana, “es va introduir influint en la vida política com a lobbista del PP d’Altea”, una localitat turística de la comarca de la Marina Baixa. Així es refereix la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm a l’advocat d’origen rus, presumpte blanquejador d’organitzacions criminals de l’Est, en la interlocutòria d’incoació de procediment abreujat a què ha tingut accés elDiario.es. La resolució, dictada el 2 d’octubre passat, situa a la vora de la banqueta Shirokov i quatre integrants més de la presumpta xarxa després de l’error de la magistrada que va propiciar el sobreseïment de la causa per a quasi una vintena d’investigats per haver-los pres declaració sense haver prolongat el termini de la instrucció.

La interlocutòria processa Alexey Shirokov, Maxim Khakimov, Nikolay Mitryurev, Denys Katana i Mikhaïl Zhizhin pels presumptes delictes d’organització criminal, blanqueig de capitals i suborn. Les perquisicions van ser a càrrec del Grup de Blanqueig de Capitals de la Brigada Provincial de la Policia Judicial d’Alacant. En la causa van arribar a figurar com a investigats l’exedil de Seguretat Ciutadana de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, i l’expresident del PP d’Altea Jaime Sellés. La Policia fins i tot va intervindre telefonades entre Shirokov i el regidor popular de Benidorm.

La jutgessa atribueix a l’advocat d’origen rus el paper de “lobbista” del PP, del qual era un conegut militant. Shirokov va usar la seua xarxa de contactes per a accelerar els tràmits per a la renovació del DNI de Jesús Ballester, número u del PP d’Altea i regidor de la formació durant una dècada fins que va dimitir el 2021. També va mitjançar per a la retirada d’una multa imposada a l’avi de l’edil popular “a canvi de regals”.

De fet, la instructora considera que la influència del presumpte blanquejador de la màfia a l’Ajuntament d’Altea “era notable”. Fins a tal punt que Shirokov va mitjançar en la instal·lació de guals a la urbanització d’un dels seus clients parlant amb Herminio Navarro, cap de la Policia Local d’Altea, segons indica la interlocutòria.

Blanqueig de fons del crim organitzat rus

La instructora ressenya que els processaments haurien dut a terme operacions de blanqueig de capitals mitjançant transferències de fons de procedència injustificada de Rússia a Espanya, “usant empreses pantalla interposades a noms de testaferros o a través d’operacions de hawala”, un sistema informal de transferència de diners comuns en el món àrab.

“Aquests fons es van invertir a Espanya, principalment en el sector immobiliari i d’oci, provenint d’empresaris russos vinculats amb el crim organitzat exsoviètic, que després de contactar a través de persones intermediàries, membres de l’organització, amb empresaris espanyols, van invertir els seus fons de procedència il·lícita, per a blanquejar-los a Espanya, i van arribar a infiltrar-se en les institucions, teixint relacions d’amistat amb membres de la vida política i de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per a obtindre avantatges a canvi de regals o contraprestacions econòmiques per als seus clients, a qui els van cobrar una comissió”, diu la interlocutòria.

Els pretesos fons il·lícits provenien de la cúpula del crim organitzat rus d’“alt nivell criminal”, segons dades d’intel·ligència policial d’Europol.

Xarxa de contactes policials

En la presumpta organització criminal, el processat Maxim Khakimov s’hauria encarregat de blanquejar els diners vinculats a la màfia “mitjançant la realització de tasques d’enginyeria financera, rebent i transferint fons dels seus clients russos a Espanya”. D’altra banda, Nikolay Mityurev comptaria amb una cartera de clients formada per “empresaris russos vinculats amb el crim organitzat”.

La trama mafiosa comptava amb una “xarxa de contactes amb càrrecs públics de la província d’Alacant així com amb membres de les Forces i Cossos de Seguretat, que, a canvi de percebre regals o prestacions econòmiques” van accelerar tràmits d’estrangeria per a l’obtenció de permís de residència dels seus clients o d’habilitació d’habitatges. També van aconseguir la retirada de multes o la identificació de vehicles sospitosos que “resultaven d’interés” per als seus negocis o els seus clients, afig la jutgessa instructora.