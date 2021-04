L’absolució de l’excap dels funcionaris valencians amb el PP que va ajudar a copiar una amiga de Vox reactiva l’expedient disciplinari

Després de l’absolució de l’ex-directora general de Funció Pública valenciana amb el PP, es reprén la tramitació de l’expedient disciplinari per la pretesa ajuda que va prestar a una amiga per a copiar en una prova d’oposició per a accedir a la plaça de tècnic superior del grup A de l’Administració de la Generalitat Valenciana.

El sindicat CGT, que exercia l’acusació particular, ha anunciat que no recorrerà contra la sentència absolutòria de la secció primera de l’Audiència de València, “exclusivament per limitacions econòmiques”, encara que confia que ho faça la Fiscalia, la representant de la qual es va mostrar durant el judici oral “esborronada” per l’actuació de l’Administració quan Ana Brugger va ser enxampada passant papers manuscrits a la seua amiga María Gonzálbez, assessora de Vox en les Corts Valencianes, durant la prova.

El sindicat ha mostrat en un comunicat el seu “total desacord” amb la sentència i remarca que aquesta considera que els fets s’han provat. “Els nostres recursos econòmics limitats ens impedeixen continuar o iniciar processos judicials per corrupció com a acusació popular”, ha lamentat CGT.

La sentència de l’Audiència de València ha condemnat el sindicat al pagament de les costes del judici pel fet de considerar que van actuar amb temeritat, “cosa que considerem inacceptable, ja que sempre hem actuat amb la finalitat de fer justícia, i continuem creient que el delicte pel qual hem acusat existeix”. “Segons la sentència, Ana Brugger ha sigut absolta perquè les seues respostes, la seua falsificació, eren roïnes, no perquè no ho haja comés”, afig.

La sentència recull, en els fets provats, que Brugger “va començar a consultar el seu telèfon mòbil i a escriure les respostes a un d’aquests temes en uns quants fulls dels repartits als opositors, en compte d’exercir la tasca de vigilància encomanada”. “Seguidament (...) es va aproximar a l’opositora, que mantenia amb ella una relació d’amistat, Brugger va depositar en la seua taula els fulls indicats amb les respostes escrites de pròpia mà “, afig la sentència.

L’acusació demana “màxima diligència” en l’expedient

CGT recorda que la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública té obert un procediment disciplinari contra Ana Brugger, que va ser suspés en iniciar-se el procediment judicial i que “ha de prosseguir quan la sentència adquirisca fermesa, per evitar-ne la caducitat, per la qual cosa exigim la màxima diligència en la tramitació”. “La conselleria ha d’actuar amb la màxima diligència perquè el procediment disciplinari arribe a bon fi”, demana el sindicat.

“A la vista de les declaracions de les col·laboradores i de la responsable de Funció Pública en el control de l’examen, es dedueix una actuació dels responsables de Funció Pública que va aconseguir ocultar el greu incident al tribunal de l’oposició, com va assenyalar esborronada la fiscal”, afig.