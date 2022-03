L’activista deportat ‘exprés’ a Algèria es retracta en televisió tal com va avisar que passaria si era torturat

L’activista Mohamed Benhlima està detingut en un centre de la policia militar en Chéraga, a l’oest d’Alger, segons asseguren fonts de l’equip jurídic que s’ocupa de la seua defensa. Benhlima va ser deportat la nit de dijous en un vol exprés noliejat pel Ministeri de l’Interior després d’haver rebutjat el Govern espanyol atorgar-li la protecció internacional. Dos dies abans, el jove va enviar als seus afins i als membres de la campanya CIEs No que feien l’acompanyament de l’activista un vídeo gravat en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de València, en què deia: “Si aparec en la televisió algeriana fent falses declaracions com si fora un terrorista, sapieu que ha estat fora del meu abast i que he patit les pitjors tortures tant morals com físiques en els centres dels serveis secrets i d’informació algerians”.

A penes quatre dies després del seu lliurament, la profecia de Mohamed Benhlima s’ha complit. L’exmilitar i activista ha aparegut en un vídeo de mitja hora en la televisió privada Ennahar TV.

“S’ha vist obligat a desdir-se del tot de les seues posicions sobre la faena que ha dut a terme aquests últims tres anys en el moviment Hirak”, assenyala un membre del seu equip jurídic internacional. “Mohamed Benhlima ens va advertir en un vídeo que va gravar just abans de ser expulsat que si el véiem en la televisió dient coses que no tenen sentit, significava que està sota tortura”, afig la mateixa font.

L’exmilitar i activista va fugir a Espanya el 2019 per la seua participació en Hirak, un moviment popular de protesta que, sota el lema Dawla madaniya, machi askariya! (“un estat civil, no militar”), va revolucionar Algèria. Va ser condemnat a deu anys de presó per terrorisme gràcies a un nou article del Codi penal algerià (el conegut com a 87 bis) que amplia el concepte a qualsevol que pertorbe la seguretat de l’Estat, la unitat nacional o l’estabilitat i el funcionament de les seues institucions. Un reforma del Codi penal que ha sigut criticada per l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides, que va advertir que l’amplitud del 87 bis podia implicar “persecucions” i violacions dels drets humans.

En situació d’irregularitat administrativa (sense papers) i denegada la seua primera sol·licitud de protecció internacional, Benhlima es va dedicar a denunciar presumptes casos de corrupció en el si de l’exèrcit algerià en el seu canal de YouTube, amb 155.000 subscriptors, fins al seu internament en el CIE de Sapadors (València). La segona sol·licitud d’asil va ser denegada pel fet de considerar el Ministeri de l’Interior que hi havia “raons fundades” que Mohamed Benhlima suposava “un perill per a la seguretat d’Espanya”.

Jaume Durà, el lletrat de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) de València que va cursar la segona sol·licitud de protecció internacional, lamenta la “indefensió” que ha patit l’activista i exmilitar i recorda que no hi havia cap procediment penal obert a Espanya. El cas de Mohamed Benhlima és calcat al del seu compatriota Mohamed Abdellah, deportat des del CIE de Barcelona i empresonat en un recinte militar algerià, on ha denunciat que ha patit tortures.

Dissidents ‘sense papers’

Tots dos dissidents fugits d’Algèria no van necessitar ni tan sols ser extradits. Simplement han sigut deportats per estar en situació irregular i haver-se’ls denegat la protecció internacional. En el cas de Mohamed Benhlima, a més, en ple període de tensió entre Espanya i Algèria pel canvi històric de posició de l’executiu de Pedro Sánchez sobre el Sàhara. De fet, el Ministeri de l’Interior va accelerar la deportació de l’activista per complaure les autoritats algerianes, segons va publicar El Confidencial citant fonts diplomàtiques.

La rapidíssima deportació de l’activista va deixar sense capacitat de reacció els seus lletrats de la Xarxa Jurídica d’Advocats/es per a sol·licitar la paralització cautelar del lliurament a Algèria (van rebre la notificació de la denegació de l’asil més d’una hora després, quan Benhlima ja volava al seu país natal escortat per dos agents de la Policia Nacional).

Tot just més aterrar, un vídeo mostrava la detenció de l’activista i exmilitar. Quatre dies més tard, ha transcendit la pretesa confessió de Mohamed Benhlima. El Comité Contra la Tortura de les Nacions Unides investiga la deportació de l’activista i el Defensor del Poble ha sol·licitat documentació.

El moviment de protesta Hirak va ser durament reprimit per les autoritats algerianes. Al gener del 2020, abans de la interrupció de les mobilitzacions a causa de la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19, el Comité Nacional per a l’Alliberament dels Detinguts va informar que 3.000 activistes havien sigut acusats en procediments judicials. Mentre estava fugit a Espanya, l’exmilitar Mohamed Benhlima va ser condemnat a 10 anys per terrorisme per pertànyer pretesament al moviment islamista moderat Rachad, la presència del qual en les protestes del Hirak ha creat divisions entre els manifestants.

L’activista, que compta amb el suport d’Amnistia Internacional, tenia por de patir tortures i possibles represàlies a la seua família a Algèria en cas de deportació, tal com va assegurar en una conversa telefònica amb elDiario.es des del CIE de Sapadors.