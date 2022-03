L’activista tancat parla des del CIE de València: “Si em deporten a Algèria, estaré en una presó militar sota tortura”

L’activista i exmilitar Mohamed Benhlima (Alger, 1989), condemnat a deu anys de presó al seu país per les seues denúncies públiques de la corrupció dels alts càrrecs militars de l’exèrcit i per la seua participació en el moviment popular de protesta Hirak, ha presentat una segona sol·licitud d’asil. Benhlima està tancat en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors, a València, i té el suport d’Amnistia Internacional.

L’activista ha sol·licitat divendres una segona sol·licitud de protecció internacional, amb la qual cosa la seua possible deportació s’ajorna, almenys quatre dies, el temps que té el Ministeri de l’Interior per a estudiar la petició (si se li denega té dos dies suplementaris perquè es reexamine el seu cas).

L’intern ha conversat amb elDiario.es des del CIE de Sapadors: “Si em deporten a Algèria, estaré en una presó militar sota tortura”, adverteix. Mohamed Benhlima compta amb un canal molt actiu en YouTube, amb desenes de vídeos i 152.000 subscriptors. Fa tres anys va fugir del seu país arran d’haver participat en el moviment popular de protesta Hirak.

“Soc membre del moviment popular pacífic Hirak, que demana canvis democràtics i justícia per a una Algèria amb un estat civil i no militar”, conta des del recinte d’internament. L’exmilitar assegura que era caporal de l’exèrcit algerià: “Vaig treballar com a conductor d’alts comandaments i de les seues famílies i també he treballat amb els generals d’altres països quan arriben a Algèria”, assegura.

“He treballat amb els generals del Ministeri de Defensa, en el cor de l’exèrcit”, insisteix aquest jove que ha denunciat presumptes casos de corrupció en el si de la poderosa institució militar del seu país i que ha ventilat factures pretesament unflades usades “per a robar diners”.

Benhlima arrossega una condemna de 10 anys de presó. No obstant això, la seua petició de protecció internacional ha sigut denegada a Espanya. “Denunciar la corrupció dels caps de l’exèrcit va ser un pas molt perillós”, reconeix l’exmilitar. “També vaig publicar els plans dels generals per a frenar les manifestacions populars”, afig.

Dilluns va ser detingut a Saragossa i al cap de dos dies va arribar al CIE de Sapadors, on assegura que els agents de policia encarregats de la vigilància del recinte el tracten bé. Encara que lamenta que pateix problemes d’estómac, entre altres malalties. No obstant això, aquest no és ni molt menys el més gran dels seus problemes. “Amnistia Internacional està demanant la meua llibertat i que aproven la meua protecció, perquè la meua vida corre perill”, postil·la.

Suport d’Amnistia Internacional

El seu cas, recorda, és idèntic al del seu compatriota Mohamed Abdellah. El també exiliat algerià va ser deportat des del CIE de Barcelona, on va protagonitzar una vaga de fam, i va ser empresonat en un recinte militar algerià, on ha denunciat haver patit tortures.

Amnistia Internacional ha organitzat una campanya de recollida de signatures davant l’expulsió “imminent” de l’activista algerià. “Deportar Mohamed Benhlima representaria una greu violació de les obligacions d’Espanya en virtut del dret internacional dels drets humans”, sosté l’ONG, que recorda: “La comunitat internacional ha de defensar els que denuncien corrupció i participen pacíficament en manifestacions”.

Un portaveu de la campanya CIEs No assegura que, en el cas de Benhlima, “hi ha un clar risc de tortures si és deportat”. “No tenim cap dubte que, en cas de ser deportat, serà tancat en una presó de màxima seguretat, és el que ha estat passant amb perfils semblants al seu”, afig.

La segona sol·licitud de protecció internacional dona un marge d’uns dies a Mohamed Benhlima mentre roman en el CIE de Sapadors. “L’expulsió és un perill per a mi”, assegura l’activista i exmilitar.