L'acusat de falsejar els plecs del 'call center' en el judici del 'cas Taula': “Crec en els serveis públics”

Salvador Deusa, funcionari jubilat de la Diputació de València acusat de suposadament falsejar els plecs del contracte del 'call center' adjudicat per l'empresa pública Imelsa, de la qual Marcos Benavent (autodenominat 'ionqui dels diners') era gerent, ha defensat la legalitat del procés administratiu. “Des de les meues concepcions polítiques crec en la funció pública i en els serveis públics”, ha declarat davant la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València durant el judici per la peça separada D del 'cas Taula'.

Deusa ha explicat que va entrar a la funció pública en 1979 i que no tenia cap relació amb l'expresident de la Diputació de València. “He coincidit amb ell en un parell d'enterraments i de noces diferents i distants, mai he tingut cap conversa ni per correu, absolutament res”, ha afirmat l'acusat. Sobre la seua relació amb Mariano López, exsogre del 'ionqui dels diners' que va cobrar 158.833 euros de l'adjudicatària mitjançant una empresa pantalla a nom de la seua cunyada, l'ha limitada a haver compartit alguns cursos de batxillerat quan vivia a Xàtiva.

També ha negat que Alfonso Rus li donara alguna indicació o li pressionara per a beneficiar a alguna empresa en concret. El funcionari jubilat ha negat que tinguera cap “interés directe” en les empreses que es presentaven al contracte o que l'acusat Mariano López intentara beneficiar a la mercantil adjudicatària.

L'acusat ha defensat els “requisits molt exigents” dels plecs de l'adjudicació i ha recordat que no va ser recorreguda ni va haver-hi “cap queixa”. “Va ser públic, publicat i transparent”, ha dit en referència a la licitació. Les empreses que van perdre el concurs “tenien gabinets jurídics probablement més potents que la Diputació”, ha argumentat. Servimun, l'empresa de José Palomares adjudicatària del 'call center' complia “amb tots els requisits”.

Sobre el correu electrònic que va remetre el 3 de maig del 2013 a l'adjudicatària, abans que se signara el contracte amb Servimun, ha al·legat que es tractava d'avançar una proposta de “donar uns seminaris amb capacitació perquè res més entraren es posaren a treballar”.

Salvador Deusa ha recordat que entre les seues funcions no figurava l'auditoria o fiscalització del contracte i ha distingit entre un 'call center' i un 'contact center', que és “dos o tres esglaons superior” a ser un centre de gestió que inclou les cridades, la gestió de les xarxes socials, les bústies de veu o les carpetes del ciutadans. L'acusat sosté que l'adjudicació era més aviat un 'contact center' i ha reconegut que la posada en marxa va presentar “molts problemes” per la complexitat del servei.

La decisió de contractar el servei, dedicada a l'atenció tributària, va ser “merament política”. L'acusat ha argumentat que “no tenia capacitat d'influir a ningú en Imelsa” ni li va reportar cap benefici econòmic l'adjudicació a Servimun. “Jo estic orgullós del meu treball”, ha conclòs Salvador Deusa.