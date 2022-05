L'advocat del 'ionqui dels diners' intenta torpedinar l'acusació: “Soc conscient de la poca credibilitat del meu client”

Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', s'ha assegut per primera vegada en el banc dels acusats per la peça separada J del 'cas Taula' sobre el presumpte finançament irregular de tres campanyes electorals del PP per part d'una empresa pública de la Diputació de València. El PP, representat per l'advocat Jorge Carbó, figura com a responsable civil en la causa.

Després del seu sonat canvi d'estratègia de col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció, el lletrat del 'ionqui dels diners', Juan Carlos Navarro, ha intentat torpedinar en la fase de qüestions prèvies del judici que arranca aquest dilluns davant la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València.

La defensa de Marcos Benavent ha insistit a negar els fets i ha qüestionat la principal prova testifical: els àudios entregats a la Fiscalia Anticorrupció amb tota mena de presumptes tripijocs de la trama que van servir per a armar les més d'una desena de peces del 'cas Taula'. L'advocat Juan Carlos Navarro ha qüestionat la cadena de custòdia de la prova, vital per a la investigació. Encara que també ha reconegut: “Soc conscient de la poca credibilitat del meu client, que una vegada ha dit una cosa i una altra vegada altra”.

El lletrat de Benavent també ha qüestionat les transcripcions dels enregistraments. La prova, assegura el penalista, “no ha sigut adverada [certificada] pel Ministeri Fiscal”. La defensa del 'ionqui dels diners' també s'ha referit als “enregistraments subrepticis”, sota ordre judicial, al telèfon de Marcos Benavent. “Jutjarem una causa que s'està alimentant d'una prova que no sabem” la seua procedència, ha manifestat.

“Malabars” de la defensa de Marcos Benavent

El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, ha titllat l'argumentari de la defensa de Benavent de “malabars”. Ponce ha defensat la cadena de custòdia: “No entenem el problema que planteja la defensa”. El representant del Ministeri Públic ha assegurat que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va inserir en sobres precintats la documentació (dues memòries USB i un ordinador provinents del domicili del sogre de Benavent) que van ser entregats al Jutjat d'Instrucció número 18 de València.

Els àudios originals, abunda, el fiscal Anticorrupció, “han estat a costa de les defenses durant tot el procediment i ningú ha manifestat que siguen manipulades. ”Fins i tot, Marcos Benavent les va confirmar“, ha postil·lat en referència a l'estratègia anterior de col·laboració del 'ionqui dels diners'. A més, Pablo Ponce ha recordat que els enregistraments provenen d'un ordinador que es trobava en el domicili del sogre de Benavent (imputat en altres peces del 'cas Taula' i que compareix com a testimoni en aquest judici).

En aquesta peça estan acusats, entre altres, Marcos Benavent, per a qui la Fiscalia demana huit anys i tres mesos de presó; l'exvicepresident de la Diputació de València i exalcalde de Moncada amb el PP, Juan José Medina —cinc anys—, i Rafael García Barat, administrador de Thematica Events —set anys—.

La mercantil Thematica Events, de la qual Marcos Benavent era propietari en secret, va abonar 47.829 euros per a sufragar la campanya municipal del 2007 de Juanjo Medina, exnúmero dos d'Alfonso Rus, i de l'actual diputat del PP en el Congrés Vicente Betoret.