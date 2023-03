L’Agència Tributària Valenciana recupera més de 455 milions d’euros des del 2019 gràcies a la lluita contra el frau fiscal

Des que el 2019 es va engegar l’Agència Tributària Valenciana (AVT), la Generalitat ha recuperat més de 455 milions d’euros entre inspecció i gestió recaptatòria. Sense anar més lluny, l’actuació de l’agència ha permés recuperar 125,7 milions d’euros el 2022 –96.243.315 euros corresponents als departaments de Gestió i Inspecció i 29.474.541 euros per mitjà del Departament de Recaptació–, una xifra que és lleugerament superior a la de l’exercici passat (124,3 milions d’euros). En els dos exercicis anteriors es van recuperar 91,56 milions el 2020 (75,42 milions d’euros per mitjà de la gestió i la inspecció i 16,14 milions en gestió recaptatòria) i 119,41 milions d’euros el 2019 (97,87 milions gràcies a la gestió i la inspecció i 21,54 milions per la gestió recaptatòria).

Dels 96,2 milions recuperats pels departaments de Gestió i Inspecció l’any passat, 78,6 milions s’han obtingut mitjançant les actuacions efectuades en els impostos sobre transmissions patrimonials, successions, donacions i actes jurídics documentats i 16,5 milions en l’impost sobre patrimoni.

El 2022 es van començar a fer actuacions de comprovació dels impostos mediambientals i es van incrementar les actuacions relacionades amb els impostos sobre el joc, cosa que ha permés duplicar l’import obtingut gràcies a les actuacions de Gestió (més d’un milió d’euros).

Pel que fa a les actuacions de Gestió Recaptatòria, en la recaptació executiva s’han recuperat 18.582.980 euros corresponents a tributs cedits (transmissions patrimonials, successions, donacions, patrimoni, joc, etc.) i 7.631.758 euros relatius a tributs propis (impostos mediambientals com el d’eliminació de residus en abocadors, l’impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient, etc.) i altres com les taxes tributàries.

En relació amb la recaptació executiva per compte d’altres ens, s’han obtingut un total de 3.259.803 euros el 2022. Aquesta recaptació consisteix en la col·laboració que fa l’ATV amb l’Ajuntament de València i que es va ampliar amb la signatura d’un altre conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). L’organisme tributari autonòmic està treballant per fer realitat la incorporació d’una trentena de municipis més a aquests convenis.

Entre els objectius estratègics recollits en el Pla Pluriennal de Gestió de l’ATV per al 2020-2023, destaca “l’esforç de la Generalitat per perseguir i combatre el frau fiscal en qualsevol de les modalitats, des d’una triple perspectiva: prevenció, control i cooperació.

Administració més pròxima

L’Agència Tributària Valenciana té com a missió ajudar a fer efectiu el deure de contribuir al manteniment de les despeses públiques, mitjançant la lluita contra el frau fiscal, vetlant en particular per l’aplicació dels recursos a càrrec seu.

En aquest sentit, el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, considera necessària “una resposta de l’Administració organitzada, permanent, coordinada, planificada i dimensionada adequadament”, i posava en valor el paper de l’Administració, “que ha de treballar per ajudar la ciutadania a facilitar-li el compliment de les seues responsabilitats fiscals sense la pressió dels recàrrecs o les sancions”.

La tasca de l’ATV, tal com destaca Espanya, està orientant-se a l’assoliment d’una Administració “més pròxima i amable amb l’objectiu de facilitar l’autoliquidació voluntària de les obligacions fiscals, sense que s’haja d’arribar a emetre cartes de pagament i les sancions corresponents, una circumstància que també han agraït els contribuents”.

Per fer-ho, l’Agència preveu una sèrie de programes enfocats a estimular el compliment voluntari de les obligacions tributàries; fer una tasca de planificació i control tributari, així com una estratègia de gestió recaptatòria amb la finalitat de potenciar el desenvolupament d’aplicacions i utilitats pròpies per a dur a terme actuacions de gestió recaptatòria per mitjans propis.