L’Agència Valenciana Antifrau posa el focus en les oposicions a policies locals: proves sense anonimat i aspirants que copien

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA), dirigida per Joan Llinares, manté gran part del focus de les seues investigacions centrat en els processos selectius de policies locals al llarg del territori valencià. Manté protegides, almenys, tres persones que van alertar de presumptes irregularitats. L’estatus de protecció de l’organisme impedeix que els denunciants patisquen possibles represàlies. Ha sigut el cas de l’agent que va denunciar les presumptes irregularitats en un procés de selecció a Benidorm en què un dels aspirants tenia les respostes de la prova, segons una sentència. Un jutge també ha condemnat l’Ajuntament de Torrevella a indemnitzar per danys i perjudicis un agent que va patir assetjament laboral i que estava protegit per Antifrau. El 49% de les presumptes irregularitats que investiga en matèria de convocatòries d’ocupació pública corresponen a cobertura de places dels cossos de Policia Local, segons l’informe de l’organisme referit al 2021.

Benidorm

Antifrau va declarar nul·les unes proves a Policia Local en què un aspirant va copiar (en un primer moment va obtindre la màxima puntuació i, en repetir-se la prova, a penes va traure un u sobre 10).

A pesar que la secció desena de l’Audiència Provincial d’Alacant va absoldre l’aspirant i el cap de Recursos Humans dels presumptes delictes de revelació de secrets per funcionari públic i d’aprofitament d’informació privilegiada, per no poder acreditar que el president del tribunal passara les respostes a l’aspirant a la plaça, Antifrau va concloure que correspon a l’Ajuntament de Benidorm “esclarir les possibles responsabilitats disciplinàries” pels fets provats de la sentència, que no tenia “cap dubte” que el policia “va disposar de la informació sobre les respostes de l’examen”.

En el marc de la mateixa prova per a la cobertura de places de Policia Local a Benidorm mitjançant un procés de consolidació d’ocupació temporal, l’organisme que dirigeix Joan Llinares va rebre 17 denúncies addicionals. Antifrau destaca la “rellevància especial” de la “sospita de realització de filtracions d’informació privilegiada en favor de determinats opositors participants en el procés selectiu”.

Antifrau també va detectar que l’edil de Trànsit de l’Ajuntament de Benidorm va aconseguir a manera de “tracte de favor” que un exregidor poguera recuperar un dissabte el seu Audi A6 mal aparcat i retirat per la grua. Tot això amb una mera telefonada. L’AVA va sol·licitar al consistori que, “amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica”, emetera una instrucció específica per a fixar el procediment a seguir en els supòsits en què, a través d’una autorització especial, permeta la retirada de vehicles del depòsit aplicant l’exempció prevista en l’ordenança municipal.

Callosa de Segura

En el procés de selecció d’una plaça d’intendent de la Policia Local de Callosa de Segura, Antifrau va concloure que el tribunal “no va garantir l’anonimat dels aspirants en la prova psicotècnica tipus test”, un fet que va ser objecte de recurs de reposició per part d’uns dels opositors i que, segons l’AVA, podria comportar la “possible nul·litat” del procés. De fet, l’informe recomana al consistori que procedisca a la revisió d’ofici del procés selectiu.

Benissa

No totes les perquisicions d’Antifrau tenen a veure amb processos selectius. L’AVA va rebre un escrit el 2020 sobre el fet que un inspector va prestar l’uniforme reglamentari a un veí de la localitat sense que fora sancionat amb un expedient disciplinari. L’organisme va concloure que s’havien produït “dèficits en el compliment adequat de l’ordenament jurídic administratiu” i va recomanar a l’ajuntament que emetera una instrucció específica als agents sobre la prohibició de prestar uniformes o qualsevol altre element d’equipament dels cossos policials.

Cullera

Les perquisicions sobre el concurs per al procediment extraordinari de consolidació de 15 places de Policia Local de l’Ajuntament de Cullera van detectar que el tribunal “no va garantir l’anonimat dels aspirants en la prova teòrica tipus test”. A més, va concloure la investigació que tots els aspirants que van obtindre les qualificacions més altes, tant en el tipus test com en el supòsit pràctic, eren funcionaris interins del consistori. L’AVA va recomanar a l’ajuntament que revisara d’ofici el procés selectiu.

Benirredrà

L’Agència també va rebre una denúncia sobre presumptes irregularitats en el procés selectiu per a proveir una plaça per torn lliure de funcionari de la Policia Local de l’Ajuntament de Benirredrà, pretesament adjudicada a un aspirant concret. Així doncs, Antifrau va recomanar que el consistori establira mecanismes de bones pràctiques per a evitar conflictes d’interés, a més de l’enregistrament de les proves orals, entre altres aspectes.

Torís

L’AVA va rebre el 2021 una alerta sobre presumptes conductes contràries a la normativa de selecció de personal de la Policia Local de l’Ajuntament de Torís, concretament sobre la constitució de la borsa d’oficial en cap. Antifrau va recomanar al consistori que convocara la provisió definitiva del lloc, ocupat mitjançant comissió de serveis pel mateix funcionari que ja havia esgotat el termini màxim de dos anys previst en la normativa vigent.

Sant Antoni de Benaixeve

Dos inspectors de la Policia Local de Sant Antoni de Benaixeve van romandre nou i cinc anys, respectivament, en els seus llocs, cosa que va poder constituir un ús en frau de llei de la normativa que fixa en dos anys el termini màxim per a romandre en comissió de serveis.

Callosa de Segura

L’AVA va sol·licitar a l’Ajuntament de Callosa de Segura la revisió d’ofici del nomenament com a oficial de la Policia Local de l’agent F. J. S. pel fet d’haver-hi una “possible causa de nul·litat de ple dret”. L’agent no complia el requisit de titulació necessari per a l’accés al lloc en la Policia Local del municipi alacantí per haver presentat un certificat d’estudis de batxillerat no homologat a Espanya.

Alacant

Antifrau també investiga les oposicions a la Policia Local d’Alacant arran de la publicació d’un informe intern que assenyalava la vinculació massiva dels aprovats amb càrrecs municipals i policials de la ciutat (60 de les 92 millors notes dels aspirants estaven vinculades amb l’ajuntament).