L’Ajuntament de Benidorm es resisteix a donar dades sobre establiments comercials sense llicència

L’Ajuntament de Benidorm es resisteix a complir la resolució del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern que va donar la raó a un particular que sol·licitava la llista d’establiments comercials en la localitat turística que no tenien llicència. El ciutadà va aconseguir en una primera sol·licitud de transparència el llistat dels hotels que no tenien llicència (fins a nou, segons una investigació de l’Agència Valenciana Antifrau) però va voler en una segona petició saber el total dels establiments comercials en situació irregular.

El consistori va recórrer contra la resolució del Consell de Transparència i la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) li ha donat la raó. L’Ajuntament de Benidorm, governat pel popular Toni Pérez, considera que la sol·licitud “excedeix els límits de l’accés a la informació publica” i resulta “abusiva”.

Encara que la sentència sosté que no es pot qualificar d’“abusiva” la petició, també reconeix que les dificultats per a obtindre la relació d’establiments sense llicència. Tal com explica el TSJ-CV, el cens oficial d’establiments actius de Benidorm té 4.733 registres, mentre que la base de dades d’obertures té 27.528 entrades (utilitzada per la Policia Local per a les inspeccions i la limitació acústica).

Per a respondre a la sol·licitud de Transparència s’haurien d’encreuar totes dues bases de dades. “No hi ha fórmula en aquest programa per a prémer un botó i que se seleccionen les dades sol·licitades i es mostren en un informe de manera senzilla”, al·lega la sentència. “Aquest procés es complica encara més quan cal relacionar dades de dues bases diferents, en aquest cas les de Comerç i Obertures”, afig.

Estira-i-amolla amb l’Agència Antifrau

Benidorm té 1.600 establiments comercials i la informació pública sol·licitada “ni està digitalitzada ni la seua facilitació es presenta en termes senzills com va pressuposar el sol·licitant”.

Sobre la situació dels hotels de Benidorm sense llicència, l’Agència Valenciana Antifrau va detectar fins a nou establiments en situació irregular i va advertir del “risc per a les persones”. “Potencialment es podrien produir accidents amb conseqüències greus perquè els hotels no reunisquen els requisits mínims” de seguretat, assenyalava Antifrau. Per a aquella investigació de l’Agència Antifrau, l’Ajuntament de Benidorm també es va resistir a proporcionar la informació, encara que el volum de dades era sensiblement més baix.