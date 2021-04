L'Ajuntament de Castelló restableix la seu electrònica una setmana després d'un ciberatac

L'Ajuntament de Castelló ha trigat una setmana a restablir-se de l'atac informàtic que va deixar inoperatives la seu electrònica, el portal tributari i la pàgina web municipal, així com el sistema informàtic intern del consistori. Aquest dilluns ja es trobava activa la seu electrònica per a la presentació de tràmits via telemàtica i s'han instal·lat equips segurs al Palau de la Festa i la Tinença d'Alcaldia del Grau per a reobrir, a partir d'aquest dimecres, l'atenció presencial a la ciutadania. També s'ha aconseguit rehabilitar la principal eina interna de gestió administrativa municipal que permet, entre altres coses, la consulta d'expedients, segons ha informat el consistori governat per la socialista Amparo Marco.

L'alcaldessa ha destacat l'intens treball realitzat pel personal municipal des de la detecció del ciberatac i la celeritat amb la qual s'està restablint el sistema informàtic. “Fa just una setmana que detectem un atac informàtic a través d'una última versió de ransomware (segrest de dades), tal com ens van explicar especialistes informàtics i va constatar també la Policia Nacional, i hui ja estem en disposició d'anunciar el restabliment d'eines bàsiques per a l'atenció a la ciutadania com la seu electrònica i la reobertura de l'atenció presencial al Palau de la Festa i el Grau a partir de demà”, ha indicat Marco.

L'alcaldessa ha posat en valor la “diligència i professionalitat” amb la qual han treballat els tècnics municipals. “S'ha demostrat la capacitat de resposta donada davant un desafiament com el que hem sofert, actuant amb rapidesa i evitant en la mesura del possible les molèsties a la ciutadania”, ha recalcat Marco, qui ha mantingut una trobada en el Centre de Coordinació Operatiu Municipal (Cecopal) de l'Ajuntament de Castelló aquest dimarts per a analitzar els avanços realitzats per al restabliment del sistema informàtic després del ciberatac .

Així, s'ha habilitat ja la seu electrònica i s'han instal·lat 12 ordinadors connectats a una xarxa segura al Palau de la Festa per a poder iniciar tramitacions en Atenció Integrada i en diferents àrees municipals com l'Agència de Desenvolupament Local (orientació laboral), Comerç i mercats, Sanitat, Consum, Urbanisme, Atenció Tributària i Habitatge. També es reobrirà l'atenció en la Tinença d'Alcaldia del Grau.

La regidora d'Administració Electrònica i Innovació Digital, Monica Barabás, ha apuntat que s'han instal·lat aquests 12 equips amb accés a una xarxa segura i al sistema intern de l'Ajuntament. “En el dia de hui s'estan realitzant les comprovacions pertinents amb aquests equips de manera que a partir demà es puga reprendre definitivament l'atenció a la ciutadania al Palau de la Festa”, ha avançat Barabás.

D'aquesta manera, tal com es va acordar en Junta de Govern Local, s'ampliaran a partir d'aquest dimecres i per un període de deu dies hàbils els terminis de tramitacions que depenen de l'Ajuntament, que no hagen vençut abans del dimarts 30 de març i que vagen en favor de l'interessat.

L'ampliació s'aplicarà en tramitacions de subvencions, ajudes com les del Pla Resistir, presentació a oposicions o sol·licituds per al programa de Jornals de Vila. D'altra banda, en el Cecopal s'ha informat que també s'ha aconseguit restablir la principal eina de gestió interna municipal. “Una cosa fonamental per a avançar en el retorn a la normalitat després de l'atac informàtic”, ha apuntat Barabás.

Tant l'alcaldessa com la regidora d'Administració Electrònica i Innovació Digital han posat en valor l'intens treball realitzat durant el cap de setmana i els dies festius. Així, s'ha realitzat tota una sèrie de labors encaminades al restabliment del sistema i la recuperació de bona part de la infraestructura informàtica interna sobre la qual es construeixen la resta d'aplicacions. També es va habilitar una xarxa neta i equips informàtics per a poder reprendre la tramitació urgent i inajornable com aquella que implica altres administracions.

“Estem fent grans passos per al restabliment progressiu del sistema en el menor temps possible i amb l'objectiu d'evitar al màxim les molèsties a la ciutadania”, ha indicat Marco. Prèviament al Cecopal, l'alcaldessa ha visitat aquest matí el Palau de la Festa per a comprovar ‘in situ’ els avanços realitzats i agrair el treball al personal municipal. Així mateix, demana comprensió a la ciutadania davant la situació generada pel ciberatac i agraeix la col·laboració.