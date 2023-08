L’Ajuntament d’Alacant, del PP, torna el 25% de les ajudes autonòmiques per a habitatge de persones vulnerables

Les persones vulnerables d’Alacant es queden sense el 25,71% de les ajudes de la Generalitat Valenciana en matèria d’habitatge. L’Ajuntament d’Alacant, governat pel popular Luis Barcala, ha anunciat dimarts la devolució de 246.211,18 euros de les ajudes autonòmiques per a facilitar habitatges a persones en situacions d’especial vulnerabilitat, segons ha anunciat en la roda de premsa posterior a la junta de govern el vicealcalde, Manuel Villar. Un fet “absolutament vergonyós”, segons la portaveu socialista, Ana Barceló, que afecta víctimes de violència de gènere o d’explotació sexual, entre altres.

El consistori va obtindre una ajuda de 957.721 euros en una subvenció directa a les entitats locals per a oferir una solució residencial. En total, l’Ajuntament d’Alacant ha gastat i ha justificat 711.509,82 euros, que han beneficiat 195 titulars diferents a qui s’han tramitat 292 ajudes (per a lloguer o proveïments) que suposen 502 beneficiaris totals en situació de risc, segons l’expedient de la memòria tècnica justificativa de les actuacions subvencionades.

Les subvencions es destinen a persones víctimes de violència de gènere, de tràfic amb finalitats d’explotació sexual i de violència sexual, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar, asilades i refugiades, entre altres col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat. El vicealcalde, Manuel Villar ha reconegut, en declaracions recollides per Europa Press, que “queda bastant malament haver de tornar ajudes” i més en aquesta mena de situacions.

Villar ha explicat que l’Ajuntament d’Alacant no va poder complir tots els requisits de justificació en termini i, malgrat que va demanar “una ampliació a la Conselleria, es va denegar”. El vicealcalde ha demanat que, en pròxims exercicis, no hi haja requisits “complicats” com hi ha hagut enguany. També ha proposat que una fiscalització de la subvenció abans de sol·licitar-la i un estudi de “les necessitats reals” de les persones per a ajustar-les a la seua petició.

Per part seua, la portaveu del grup municipal socialista a l’Ajuntament d’Alacant, Ana Barceló, ha criticat la “mala gestió” de l’equip de govern de Luis Barcala, del qual ha lamentat que “per enèsima vegada, ha tornat ajudes aportades per la Generalitat Valenciana per no saber o no voler gestionar-les”.

“És absolutament vergonyós”, ha manifestat Barceló en un comunicat. La portaveu socialista considera “inacceptable que el vicealcalde Villar s’escude en el fet que no els donava temps a complir els terminis per a executar el repartiment de fons, tot i que la resta dels ajuntaments sí que ho fan sense més problema”.

Les “excuses” del PP: un “insult a la intel·ligència”, segons el PSPV

“De veritat no han executat un estudi per a saber per endavant quines són les necessitats d’habitatge i, d’aquesta manera, poder respondre amb agilitat a les convocatòries d’ajudes?”, s’ha preguntat. Barceló ha titllat les “excuses” de Villar d’“insult a la intel·ligència”.

L’edil del PSPV-PSOE sosté que “la devolució de centenars de milers d’euros en ajudes per no executar-les dins del termini i en la manera escaient s’ha convertit en una cosa sistemàtica a l’Ajuntament d’Alacant”.

“Sense anar més lluny”, recorda, “fa tan sols unes setmanes també es van reintegrar el 90% dels fons que va injectar la Generalitat Valenciana per a organitzar escoles d’estiu el 2022”. “Una deixadesa que es va traduir en el fet que centenars de famílies es quedaren a l’estacada per no poder accedir a un recurs que és fonamental per a conciliar la vida familiar i laboral. I és més, en aquesta ocasió es va haver de pagar 36.800 euros en concepte d’interessos per no tornar a temps els diners”, ha manifestat.

La portaveu del PSPV en el consistori ha retret “la incompetència d’un govern que sempre actua de la mateixa manera: sol·licita fons a altres administracions i, una vegada que els rep, no sap què fer-ne”.